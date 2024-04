Jaime de la Pava: "Tuve mensajes intimidatorios, pero no me escondí porque no soy un ladrón"

Deportivo Cali es uno de los equipos históricos del fútbol colombiano que no la pasa nada bien en la actualidad, tanto por los resultados como por el ambiente en la institución. En medio de ese panorama, Jaime de la Pava renunció a su cargo como entrenador luego de la derrota con Patriotas, tal como lo había prometido. Ahora, fuera del cargo, concedió una entrevista en la cual reveló detalles sobre su salida de la escuadra 'azucarera'.

De la Pava, con la sinceridad que siempre lo caracteriza, habló con el portal 'El País', de Cali. De entrada, dejó en claro de una vez por todas cómo se dio su desvinculación del conjunto 'verdiblanca'.

"Fue una salida que la habíamos dialogado ocho días antes con el Comité Ejecutivo; evaluamos lo hecho en las primeras diez fechas, la proyección de lo que iba a venir, las opciones de traer un 9, y al final quedamos en que el juego contra Patriotas definiría mucho. A eso se suman los componentes familiares y otros casos, entonces les dije que si no le ganábamos a Patriotas, hasta ahí los acompañaba. Así sucedió, fue una conversación seria y respetuosa, y ahora solo espero que el equipo cierre un año que no ha sido fácil porque se está arrastrando una mochila pesada del 2022 en materia de puntos", dando cuenta que fue una decisión en conjunto en pro de lo mejor para el club.

Acto seguido, de la Pava mostró su valentía y su honestidad luego del complejo momento que vivió por factores externos a lo deportivo. El estratega aplicó la popular frase: el que nada debe, nada teme.

Jaime De la Pava, exdirector técnico del Deportivo Cali Foto: Colprensa

Publicidad

"No sé si llamarlas amenazas porque cualquier persona hoy día tiene acceso a muchas cosas. Se está investigando el que mucha gente externa tuviera los teléfonos míos y de otros trabajadores de la institución. Con el número de uno, cualquiera puede escribir. El día que empezaron a llegar mensajes intimidatorios, lo tomé con mucha prudencia, sabiendo que siempre hay soluciones. Le dije al Presidente del equipo lo sucedido y me comentó que ellos también estaban siendo amenazados. Pero a pesar de ello, no me escondí porque no tengo por qué escondérmele a nadie; el que se esconde es un ladrón, y yo siempre he actuado en mi profesión con mucha seriedad y honestidad. Varios muchachos de la barra me buscaron y me dijeron que estaban en desacuerdo con esas medidas que habían tomado otros compañeros", reveló sobre ese incomodo momento que no solo vivió él sino también varias personas dentro del club.

Por último, el estratega manifestó que todas esas amenazas generaron mucha preocupación en su entorno cercano y que alguien en especial le pidió que renunciara al Cali. "Mi hijo mayor sí me lo pidió, me insistió varias veces; al final, la familia es la que más sufre y se perjudica por esta clase de situaciones", concluyó de la Pava.