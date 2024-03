Jaime Díaz, la joven promesa de Jaguares: "Ojalá y en el tiempo de Dios pueda vestir la 'tricolor'"

Jaime Díaz logró poner su nombre en boca de todos el pasado domingo 10 de marzo, luego de marcar un importante gol que terminó por significar una trascendental victoria 2-1 de Jaguares sobre Millonarios, en juego por la fecha 11 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2024-I.

El joven talento ha logrado tener un inicio de temporada más que destacable, razón por la cual, es parte de la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano', de Gol Caracol.

Pues bien, en primera instancia, quiso contar cómo fue que inició su camino en el mundo del fútbol, relatando como fue que vivió un poco su etapa en las canteras del Deportivo Independiente Medellín, a ahora estar brillando de la mejor manera con el cuadro cordobés.

"Gracias a Dios y a mis papás, he tenido un gusto y la disciplina por el fútbol desde niño. Ellos me llevaron a escuelas en Sincelejo y me apoyaron en las selecciones Sucre, hasta que se me dio la oportunidad de estar en Independiente Medellín. Allí estuve varios años, luego tuve la oportunidad en 2020 de pertenecer de la categoría sub 20 en Jaguares, gracias a un gran amigo, hice todo el proceso y aquí vamos", relató el futbolista.

No es ningún secreto que, también, bajo la dirección de Hubert Bodhert el jugador de 23 años ha logrado obtener un nivel destacable, convirtiéndose en una de las piezas claves de lo que significa el ataque de los 'felinos'. Pues bien, el propio Díaz deja en claro que el estilo de juego que usa el estratega cartagenero facilita mucho el hecho de sobresalir, pues Jaguares se caracteriza por ir al ataque.

"El 'profe' Bodhert tiene claro que le gusta competir y para eso armó un equipo que va al ataque, siempre al frente y en busca del resultado. Eso, por supuesto, me ha servido mucho por mi velocidad, técnica y fuerza, me gusta ir al frente también", dejó en claro.

Jaime Díaz, jugador de Jaguares Foto: Jaguares

Claramente, no se iba a quedar con las ganas de hablar de su reciente gol a Millonarios y, aunque no solo se centró en el equipo capitalino, con los pies en la tierra, se centró más en reconocer que lo que busca no es resaltar en lo personal, sino siempre brindarle lo mejor a su equipo.

"Obviamente marcarle a grandes como América y Millonarios es una alegría, pero lo es aún más cuando eso sirve para los tres puntos, que son fundamentales para el equipo. Si bien en lo personal es una satisfacción, la idea principal es aportar al club siempre", certero declaró Jaime Díaz.

Finalmente, se puso metas y se mantiene con sueños por cumplir: llegar a Europa y algún día ser parte de la Selección Colombia. "Como joven uno sueña muchas cosas siempre y esos sueños van de la mano de la disciplina y constancia, eso nos puede llevar muy lejos. Ojalá y en el tiempo de Dios pueda vestir la 'tricolor' y pertenecer a un club europeo, pero por ahora vivo el día a día", de esta manera culminó la intervención del destacado delantero de Jaguares para la sección Figuras del Fútbol Colombiano.