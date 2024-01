James Rodríguez se fue de frente con Arturo Vidal, en stream: ¿jugará o no en América de Cali?

Hace pocos minutos salieron a la luz reveladores detalles, de primera mano, sobre lo que podría ser la llegada de Arturo Vidal al América de Cali. Durante un stream, James Rodríguez le lanzó la pregunta al chileno, quien no se anduvo con ‘rodeos’ y respondió.

Con cada hora, día y semana que pasa, crece más y más la expectativa en el entorno ‘escarlata’, que ha hecho todo lo que ha estado a su disposición para igualar la cifra económica y pretensiones de Arturo Vidal para traerlo al fútbol colombiano. Sin embargo, todavía no hay respuesta certera del chileno.

Y justamente, frente a esa expectativa, fue el mismo futbolista en mención quien hace pocos minutos respondió la pregunta de todos los hinchas rojos: ¿jugará o no en América de Cali? Esto, durante un stream en el que estuvo junto a James Rodríguez, que no se lo pensó dos veces para hacerle el cuestionamiento en vivo y en directo.

“Vas para el América o qué, papi”, fueron las palabras del cucuteño al ‘King’, quien no tardó en empezar a reír y responder “¡Ay, papá!”. De todas maneras, referente a lo que es su decisión final, el mediocampista no se atrevió a dar un rotundo sí, pero tampoco un no: “No digas eso, que está la gente de Colo Colo, de Boca Juniors, del América”.

James no se conformó y siguió adelante con la pregunta, buscando encontrar una respuesta que dé luces sobre su posible llegada al cuadro ‘escarlata’, a eso su cuestionamiento sobre si se “le medía a bailar salsa”.

Arturo Vidal se mostró más directo y afirmó que sí. “Estamos aprendiendo a bailar salsa, ¡ojo! Me he ido soltando, me he ido soltando”, concluyó el futbolista chileno.

Aunque esta respuesta no tiene nada que ver con el América, sí ilusiona a la afición ‘escarlata’, teniendo en cuenta que el cuadro rojo milita en Cali, la ‘cuna’ de la salsa en Colombia. Además, que la novia del chileno, Sonia Isaza, también es valluna y podría ser una de las claves importantes para la operación por el futbolista de 36 años.

Lo único que sí es cierto, es que las próximas horas serán claves para definir y clarificar la situación, tanto para el conjunto vallecaucano, como para el chileno y su entorno.

Cabe destacar que, de darse, Arturo Vidal sería el futbolista mejor pago en toda la historia del fútbol colombiano, según lo confirmó el mismo Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.