Jhon Bodmer: "La idea es seguir creciendo, el grupo lo hizo bien y quedo tranquilo con ellos"

Atlético Nacional cedió puntos en condición de local este jueves contra Once Caldas, al igualar 1-1 en partido válido por la tercera jornada de la Liga I-2024. Tras el juego en el Atanasio Girardot, Jhon Bodmer, entrenador de los 'verdolagas', dio sus impresiones de lo que fue la presentación de los suyos.

"Felicitar al grupo el esfuerzo hoy (jueves), no solo desde lo físico sino la idea de juego. Construimos varias situaciones de gol y riesgo, pisamos el área rival y eso me da tranquilidad. Por supuesto, que quisiera la constancia del equipo en los 90 minutos, pero también hay un rival enfrente que también trabaja y que también va a generar situaciones. La idea es seguir creciendo, el grupo lo hizo bien y quedo tranquilo con ellos", analizó de entrada el timonel bogotano, al servicio del 'verdolaga'.

En medio de la conferencia de prensa, Bodmer fue enfático en decir que es que toca "seguir creciendo" con el trascurso de los partidos y que los jugadores que salgan al campo van a dar lo mejor de ellos en pro del funcionamiento del equipo.

"Estamos tratando de encontrar un equipo tipo, pero más allá de eso, me está dando tranquilidad que comienzo a encontrar recambio. Vamos a seguir creciendo y vamos a conformar una nómina que va a competir muy bien, los once iniciando y los que entren van a dar un revulsivo importante. No podemos renunciar a lo que ya tenemos adentro y hoy se vio claramente eso. Ahora mi sentimiento como entrenador no es regalarme atrás, yo no quiero regalarme, pero la lógica del juego me va llevando", agregó.

Otras declaraciones de Jhon Bodmer:

*La nómina inicialista, la explosión por las bandas

"Una situación como la del partido pasado, que uno rote la nómina como dándole un mensaje a los jugadores, ese no es mi caso. Estoy pensando en la seguidilla de partidos, viajamos a Tunja que es plaza complicada, hay que pensar en la rotación porque después viene la Copa Libertadores".

*El inicio no ha sido el mejor...

"La presión que yo tengo es la misma que puedo ejercer, soy humano y sé lo que significa Nacional, ganando perdiendo o empatando van a surgir nombres, tengo la tranquilidad que estoy haciendo un trabajo y también entiendo que es de resultados. Esperaremos con el pasar del tiempo si hay respaldo, trabajo para el día a día, hoy se nos escaparon dos puntos, pero hicimos muchas cosas buenas, vamos por el camino indicado".