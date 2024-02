Jhon Bodmer: “Nacional compitió, pero Patriotas no fue un rival fácil y fue una cancha difícil"

Atlético Nacional no pasó del empate sin goles contra Patriotas, que es el penúltimo de la tabla de posiciones de la Liga de posiciones de la Liga del fútbol colombiano 2024-I. A pesar de eso, el técnico Jhon Bodmer valoró el trabajo de sus dirigidos pero de igual manera resaltó la labor del rival, que los complicó más de lo pensado.

“Hacerle un reconocimiento a Patriotas, lo hablé antes del partido, si bien ellos no han sumado una victoria, el desarrollo de ellos en los partidos es bueno, las estadísticas fueron superlativas y otros partidos que han tenido de buena presentación. Nos enfrentamos un rival fácil, una cancha difícil, con la altura que alcanza a golpear, y bueno que teniendo en cuenta eso los muchachos hicieron un gran esfuerzo en lo físico”, afirmó de entrada.

Eso sí, Jhon Bodmer sabe que también hay cosas por mejorar y que su Atlético Nacional no tuvo su mejor versión este jueves en Tunja.

“No desarrollamos todo lo que queríamos, como lo hicimos con Águilas Doradas pero hay que revisar internamente qué paso, la cancha, la altura, el rival, hay que darle, si nos faltó a nosotros asumirlo y mejorar”, reflexionó.

Acá más declaraciones de Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional:

*Nacional y su buen trabajo

“Lo primero es que Nacional compitió, teniendo en cuenta todo el entorno, fue un partido muy parejo, desde el desarrollo del juego y lo estadístico, hubo doce remates de ellos y once de nosotros. El equipo compitió en una plaza difícil, recuperarnos para un partido importantísimo el domingo”.

*No hay un buen juego

“El jugar bien es relativo, si vamos a hablar de un equipo de posesiones largas y muchas llegadas a gol y que nos lleguen pocas veces, no lo hicimos, pero tuvimos un rival que hizo un buen trabajo, cuando se nos presentan circunstancias de esas hay que competir, evitar que nos conviertan e intentar de nuestra manera llegar a gol y lo hicimos en cuatro oportunidades”.

*Críticas por las ideas de juego de Nacional

“No fuimos ese equipo que la gente quiere ver, pero recuerdo recién que llegué yo teníamos un equipo que dominábamos, por ciertos momentos algunos rivales nos hacían sufrir. Vamos de menos a más, con Águilas Doradas ajustamos, en esta plaza tan difícil no iba a soltar mi equipo al ataque y tener que correr para atrás en la altura, tenia que cuidar a mis jugadores para el próximo partido”.

*Faltan cosas por mejorar

“Al día de hoy con el grupo que estoy conformando faltan cosas, mi trabajo es darle convicción a los muchachos y que lleguemos de la mejor manera al partido de la Copa Libertadores”.

*La presión de la hinchada en Nacional

“Al no conseguir los tres puntos y al ser Nacional y lastimosamente creer que Patriotas es un equipo para menospreciar y nosotros no lo hacemos de esa manera, el plan de trabajo es líneas cortas, no dar ventajas en esta cancha difícil y grande y sacamos el arco en cero, rematamos al arco. No es un tema que vamos al ataque, nos toman a la contra y no sé qué hubiera pasado”.