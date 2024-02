Jhon Bodmer: "No sufrimos el juego, espero que sea el punto de partida para ser constantes"

Atlético Nacional superó 0-3 a Águilas Doradas en juego de la cuarta fecha de la Liga I-2024. El 'verdolaga', con los tres puntos en el bolsillo, llegó a 7 enteros y luego del compromiso en el Alberto Grisales, el técnico del equipo paisa, dio sus impresiones en rueda de prensa.

"No hemos cambiado nada, el trabajo es el mismo, la idea es seguir creciendo. En los otros partidos las cosas no han salido como uno piensa, el rivales también trabajan, hoy (domingo) las cosas salieron. Un expulsión y tocó apelar otra cosa, pero los muchachos mostraron el orden y la competitividad. Los muchachos han trabajo con la mejor actitud y esto nos va a servir para seguir creciendo", afirmó de entrada el timonel 'verdolaga' en su intervención con la prensa.

Bodmer resaltó que pese a que su equipo jugó con un hombre menos desde el minuto 38, no sufrieron inconvenientes y destacó a su vez el arco en cero.

"Hoy (domingo) obvio que por el resultado tuvimos profundidad y finalización, en los otros partidos tuvimos profundidad pero no finalización. Al final, lo que intentamos hacer es muy parecido, hoy hubo algo que aprovechamos el espacio, ya que ellos (Águilas Doradas) salían mucho. Todo esto suena muy bonito, pero al final ellos son los 'magos' porque ejecutan, la virtud es totalmente de ellos. Le dio un valor grandísimo en el arco en cero, inclusive con un hombre, no sufrimos el partido. También contento por el debut de Santiago", complementó el estratega del conjunto verde paisa.

Publicidad

Atlético Nacional y un festejo de gol contra Águilas Doradas en el Alberto Grisales. David Jaramillo García - Colprensa.

Otras declaraciones de Jhon Bodmer:

Pablo Ceppelini cuándo estará a tope...

Publicidad

"Pablo está muy bien, está creciendo en su parte condicional y estamos trabajando fuerte con él, pero hasta que no esté a tope no lo puedo exponer. está muy bien, pero aún no lo puedo exponer".

*Lo que más rescató del juego contra Águilas Doradas

"Rescato que a pesar de que en los partidos anteriores no se han dado las cosas, han insistido en el trabajo y han creído, y hoy los resultados. Vamos a trabajar para que esto se continué dando con constancia".

*El partido para ser constantes...

Publicidad

"Espero que sea el partido que nos dé el punto de partida para ser constantes. El grupo siempre lo ha hecho con convicción, no se ha dado, hoy se nos dio y espero que esto nos dé confianza. Valoro que con ese hombre menos tuvimos la capacidad para no sufrir el partido".

El próximo partido de Nacional

Frente a Patriotas, en condición de visitante, a partir de las 8:20 de la noche, de este jueves.