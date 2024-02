Joaquín Varela: "Tengo un gran respeto por 'Bolillo' Gómez, seguro aprenderé de él"

Uno de los futbolistas más destacados de los últimos meses es Joaquín Varela, el destacado defensor central uruguayo que supo brillar con el Deportivo Independiente Medellín, siendo parte clave del planteamiento táctico de Alfredo Arias y quien ahora brilla en Águilas Doradas.

En charla con 'Gol Caracol', para la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano', el futbolista contó detalles exclusivos de su carrera, cómo ha sido su llegada al fútbol colombiano, su nueva aventura con los 'dorados', además de no ponerse techo a la hora de soñar, pues aspira tener un papel más que importante en la Copa Libertadores.

En primera instancia, el jugador de 25 años contó como fue que llegó al fútbol colombiano y no dudó un instante para agradecer a Alfredo Arias, actual técnico del Medellín, quien fue el que lo trajo para brillar en tierras 'cafeteras'.

"Llegué a Colombia para jugar con Medellín en el segundo semestre del año 2023 por petición expresa de Alfredo Arias, quien en otras ocasiones quería contar conmigo, pero no había sido posible por distintas circunstancias. Es una persona al que le agradezco la oportunidad que me brindó y el interés que presentó para que yo jugará para él", de manera emotiva, comenzó su relato Varela.

Alineación inicial de Águilas Doradas

"Obviamente yo ya conocía a la liga colombiana y me ilusionó mucho la idea de jugar en un equipo tan grande, además que siempre me gustó mucho la idea de juego del profe Arias", terminó por agregar.

Por otro lado, argumentó que el hecho de jugar en el fútbol colombiano le da una gran posibilidad de mostrarse a nivel internacional, debido al alto nivel que se muestra en el balompié nacional. "Sé lo que significa la Liga colombiana como vitrina para uno poder seguir creciendo y eso sirve de motivación siempre. Además, de la calidad de vida, lo bien que nos han recibido y lo cómodos que nos hemos sentido con mi familia aquí en Colombia", destacó el uruguayo.

Por otro lado, el profesional que también ha jugado para Fénix, de Uruguay, Instituto, de Argentina, y el Pafos, de Chipre, habló respecto a Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, de quien asegura tenerle un respeto enorme, además de saber que puede aprender muchas cosas de él de cara a seguir incrementando su nivel futbolístico.

"El 'profe' Hernán Darío me ha recibido muy bien en el equipo. Es muy grande el respeto que le tengo y a uno obviamente le llena de un gran orgullo cuando un técnico como él lo quiere a uno a el equipo. Estoy seguro que aprenderé mucho de lo que pueda aportarnos el profe", emocionado comentó.

Sin embargo, no se quedó solo ahí, pues también confesó que está muy a gusto con lo que ha venido planteando el 'bolillo', razón por la cual ha podido acoplarse de la mejor manera a su nuevo equipo: Águilas Doradas. "Me he sentido muy a gusto con la idea del profe. Creo que por mis características de juego me he podido acoplar muy bien a su idea y ayudar al equipo a lograr cosas importantes, que eso es lo primordial y lo más importante y es por lo que hemos estado trabajando tanto y con la ilusión de que así será", de manera certera y confiado en el futuro dijo Varela Moreno.

Finalmente, se planteó objetivos y expectativas con Águilas Doradas, cosa que ilusiona de gran manera al 'nido'. "Tengo las mayores expectativas posibles con el equipo. Ya demostró el año pasado que está para cosas importantes y para competir por títulos así que obviamente estoy muy ilusionado sobre lo que podamos lograr en el campeonato colombiano y también por Copa Libertadores, donde obviamente la idea es seguir avanzando de fase y poder mostrar al equipo a nivel internacional que realmente se lo merece por todas las cosas buenas que ha hecho en este ultimo tiempo", confesó a nivel grupal el jugador.

"En lo individual, mantener e incluso mejorar el rendimiento del semestre pasado creo que hice las cosas muy bien y espero seguir demostrando en este equipo y uno es ambicioso, siempre quiere mejorar y seguir creciendo como jugador y a eso, si es posible, sumarle títulos es lo que más ilusión me genera", terminó por agregar Joaquín Varela, en la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano'.