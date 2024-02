No, gracias.

Junior, a confirmar el liderato en Liga 2024-I: Medellín vs Cali, el juego atractivo de la fecha 4 Este sábado comienza la cuarta jornada de la Liga 2024-I del fútbol colombiano con dos partidos: Tolima vs Millonarios y América vs Patriotas. Por su parte, Junior, el líder, jugará el domingo contra Alianza.