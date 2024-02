Junior se sintió perfecto en Valledupar y le dio una alegría a sus hinchas: 0-1 sobre Alianza FC

Junior se sintió perfecto en la ciudad de Valledupar. El 'tiburón' armó la 'parranda' en el estadio Armando Maestre Pavajeau este domingo en la noche, y gracias a una anotación de Carlos Bacca, los de Arturo Reyes sonríen como líderes en la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Fue un 0-1 para los 'rojiblancos' sobre Alianza FC.

El escenario 'vallenato' estuvo completamente colmado de público, en su mayoría del 'tiburón', que no paró de alentar su equipo en el campo de juego, que no estuvo en las mejores condiciones por la sequía que enfrenta gran parte del Caribe colombiano. Pero este factor no fue impedimento para que ambos planteles tratarán de brindar un buen espectáculo en cancha.

Así las cosas, el elenco 'currambero' inclinó el campo a su favor, trató de circular la pelota y tuvo en Yimmi Chará y a José Enamorado en uno de los hombres más desequilibrantes.

Incluso, Chará estuvo a punto de quitar el cero en el marcador con un remate que se estrelló en el palo. De otro lado, también Gabriel Fuentes tuvo buenas proyecciones por su banda, y Bacca tras un pase de Víctor Cantillo, por poco inclina la balanza a favor de los barranquilleros.

Alianza intentó reaccionar en la ofensiva y generó tres acercamientos peligrosos por izquierda al arco custodiado por Santiago Mele, uno de ellos de Leonardo Saldaña, quien puso a trabajar al golero uruguayo.

El gol de los de la 'Arenosa' llegó en el minuto 74. Saldaña derribó en el área a José Enamorado y el árbitro central no dudó en pitar penaltis para los visitantes. Frente al balón se paró el capitán de Junior, Carlos Bacca , y cambió la falta por gol para toda la efusividad de sus compañeros en cancha y de los hinchas en las tribunas del Armando Maestre Pavajeau.

Junior de Barranquilla festejó en Valledupar frente al Alianza FC. Foto: Richard Dangond Hurtado.

Antes de la anotación del artillero porteño, Alianza FC había tenido un par de incursiones con Andrés Rentería, pero estuvo fino en la definición. A su vez, Mele supo responder bajo los tres palos cuando los 'vallenatos' llegaron con peligro.

Junior no tuvo el brillo de otros juegos, pero su supo ser paciente y ganó con lo justo. La fiesta la planearon los 'vallenatos', pero los que celebraron al final fueron los de 'Curramba la bella'.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Será este jueves 8 de febrero frente a Pasto, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 6:10 de la tarde.

Ficha técnica: Alianza FC 0- Junior de Barranquilla 1

Alianza FC: Carlos Mosquera; Cristian Blanco, Luciano Ospina, Pedro Franco, Jesús Figueroa, Leonardo Saldaña, Emerson Batalla, Ever Meza, Rubén Manjarrés, Mayer Gil, Andrés Rentería.

Cambios: Royscer Colpa por Ever Meza (45'), Marlon Torres por Mayer Gil (64'), Sherman Cárdenas por Luciano Ospina (75'), Ruyeri Blanco por Marlon Torres (86'), Johan Parra por Emerson Batalla (87').

Director técnico: César Torres.

Junior de Barranquilla: Santiago Mele; Wálmer Pacheco, Emanuel Olivera, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Hómer Martínez, Víctor Cantillo, Déiber Caicedo, José Enamorado, Yimmi Chará; Carlos Bacca.

Cambios: Bryan Castrillón por Carlos Bacca (75'), Luis Cariaco González por Yimmi Chará (75'), Luis 'Cariaco' González por Yimmi Chará (78'), Léider Berrío por Déiber Caicedo (84'), Didier Moreno por Víctor Cantillo (84').

Director técnico: Arturo Reyes.

Gol: Carlos Bacca, al 74', en Junior.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar.