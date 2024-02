La rueda de prensa de Jhon Jairo Bodmer, DT de Nacional, terminó en medio de insultos y palabrotas

Después de la derrota 3 a 2 de Nacionalfrente a Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, en la rueda de prensa del técnico Jhon Jairo Bodmer, de los verdes de Antioquia, se presentó un hecho que interrumpió una de sus últimas respuestas.

Y es que, de un momento a otro se escucharon gritos y reclamos con palabras de grueso calibre en contra del joven entrenador, que se vio sorprendido por lo sucedido.

Específicamente se le reclamó a Bodmer por uno de los cambios que ordenó el timonel del verde de Antioquia, quien ha perdido crédito en su labor tras las derrotas frente a Millonarios, en el Atanasio, y contra Cali, en la visita al Valle del Cauca.

¿Y quién fue el personaje que se metió a la rueda de prensa a putear a Bodmer en Palmaseca? 🫣 pic.twitter.com/bhNr3bZDdp — Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) February 17, 2024

“Me quedé en el banco reflexionando porque el grupo hizo un gran partido, el resultado puede que sea negativo, pero yo miro las cifras, el desarrollo de juego, las oportunidades de gol, los intentos de remate, cuántas veces pisamos el área de Cali; yo vi que el grupo hizo un gran partido, los números no mienten”, indicó de entrada el estratega de Atlético Nacional.

Sumado a eso, Jhon Jairo Bodmer se mostró confundido por la manera en la que al equipo no se le dan las cosas: “Tenemos números muy buenos en el partido y el resultado no es el que uno quiere, simplemente yo me quedo pensando qué falta hacer para que todos los números tan buenos y todo eso bueno se vea reflejado en el marcador”.

*Otras declaraciones de Jhon Bodmer:

¿Hay futuro en Nacional para este semestre?

“Esto se puede revertir. Son detalles que nos cobran muy fácil y eso en el fútbol valen y se cobran, pero al final veo un grupo con ganas. Salimos desde el pitazo inicial a buscar el resultado. Toca salir adelante, no hay de otra”.

Jugadores del Deportivo Cali festejando victoria contra Nacional. Foto: Twitter del Cali.

¿Por qué al equipo le cuesta ganar?

“Creo en la jerarquía. Yo también me pregunto sobre el porqué no ganamos, por qué si hacemos tan buenos números, con muchas posibilidades, tratamos de ajustar y al final los resultados no se dan. Yo no creo que sea la inexperiencia, si somos finos en el último tercio seguramente la historia será otra. Somos un equipo que va al frente y propone. Debemos saber finalizar por el número de oportunidades que hemos tenido”.

¿Por qué las rotaciones?

“Hay que manejar cargas, tenemos Copa Libertadores, partidos cada tres días. Los que iniciaron hicieron un gran partido. Los directivos me han mostrado el respaldo, por el momento estoy en Atlético Nacional. No me puedo fijar en lo que no se hizo cuando se hace un buen partido”.

“Estamos haciendo grandes desarrollos de juego, es ajustar de juego y cuando se dé el primer resultado positivo, seguramente van a venir muchos más en línea”.