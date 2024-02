Las cuatro figuras que tiene listas Millonarios para el partido contra Patriotas, en Tunja

Millonarios visitará a Patriotas este sábado 24 de febrero, en el estadio La Independencia de Tunja, por la fecha 8 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I, y para este partido los azules recuperaron a tres de sus máximas figuras.

En la rueda de prensa en la sede de Millonarios en Bogotá, el técnico Alberto Gamero entregó buenas noticias sobre unos jugadores que estaban lesionados y confirmó que el habilidoso atacante Emerson Rivaldo Rodríguez está listo para jugar y comenzar su segunda etapa en las huestes ‘embajadoras’.

“En la convocatoria estarán Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Macalister Silva, ya nos estamos uniendo, organizando y van ganando confianza”, aseguró el DT de Millonarios sobre estos tres futbolistas que ya tiene a disposición.

Eso sí, no todo fueron buenas noticias, ya que el defensor Andrés Llinás no hará parte de los viajeros para este compromiso, por lo que será una baja sensible en suelo boyacense.

“No viaja Llinás por una sobrecarga también, igualita a la de Leonardo Castro y Larry Vásquez, yo siempre digo, no es que estén lesionados, es que estamos evitando una lesión. Llinás puede jugar, pero así como puede jugar y salir bien, también hay posibilidades que se lesione, optamos para que se recupere así como hicimos con ‘Leo’ y Larry”, explicó sobre los problemas con el defensor bogotano.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa, previo a Millonarios vs Patriotas:

*No hay que confiarse por el mal momento del rival

“Nos ha sucedido, de pronto el mayor pecado o error que he cometido siempre es que tenemos las opciones de gol y no las hacemos, estos equipos te hacen un gol temprano y tratan de poner otro partido. Enfrentaremos un equipo que no ha ganado, que no está haciendo un buen torneo, y es peligroso porque no podemos confiarnos de nada, solo que es un equipo que en sus presentaciones quiere ganar sus partidos, y nosotros tendremos que tener tranquilidad necesaria para sostener esos momentos”.

*A Macalister Silva lo llevará “de menos a más”

“Tengo que llevar a los jugadores de menos a más, quiero que juegue Silva, pero ha jugado 14 minutos en esta liga. Lo llevaré así, la posición mas exacta para que él no me haga esos trayectos largos es jugando de 10, y en nuestra estructura seria jugar con un solo 9”.

David Macalister Silva, capitán y mediocampista de Millonarios, en medio de la Superliga contra Junior Archivo de Colprensa

*Así está Emerson Rivaldo Rodríguez

“Lo veo motivado, alegre y para nadie es un secreto que le hace falta un poco en lo físico, en lo futbolístico hay cosas interesantes, vemos ese Emerson de picardía, de encarar, pero le falta. Opto por llevarlo al banco para que entre un rato allá y se tome confianza. La única manera que tomen ritmo es jugando, entrando al partido”.

*Las opciones como lateral izquierdo tras la dura lesión de Ómar Bertel

“Estamos esperando que Danovis Banguero la otra semana entre, Jorge Arias nos ha dado una mano importante pero le dije que necesitábamos un jugador no tanto de marca, sino de lateral, él sabe con el balón y puede ir. Tenemos la oportunidad de Johan Hernández, pero cumplió apenas 18 años y no ha sacado la cédula. Tenemos el caso de Delvin Alfonzo, que también ha jugado por la izquierda”.

*El análisis de Patriotas

“Vamos a ver qué estructura nos pone Harold Rivera, ha modificado mucho y nosotros nuestro trabajo, el plan de juego lo hicimos en base a eso que él monta. Cuando se juega con el 5 en el fondo se nos ha complicado al no encontrar tantos espacios, hemos hecho énfasis en los duelos, esas estructuras muchas veces se desbaratan con duelos o paredes. Vamos a esperar, son equipos que uno dice no pensemos en los puntos que tienen, en que no han hecho gol otro rato”.