"Limpien el arbitraje del fútbol colombiano": sigue la polémica por gruesos errores arbitrales

La fecha 7 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano no fue en paz. Y todo porque en varios de los partidos jugados entre sábado y domingo se presentaron errores arbitrales, que han producido reacciones y polémicas entre directivos, técnicos, periodistas e igualmente entre los hinchas que se han pronunciado en las redes sociales.

Uno de los duelos que más comentarios y entredichos causó fue el que terminó en empate a un gol entre Envigado y América. Esto especialmente producido por el penalti que se decretó para la igualdad definitiva de los naranjas. Too se dio luego de que el árbitro Edwin Trujillo fuera hasta la revisión del VAR.

El técnico César Farías, el arquero Joel Graterol y hasta Tulio Gómez, dueño del América, hicieron público el malestar y se quejaron en la rueda de prensa posterior al compromiso y en su cuenta de 'X', en el caso del dirigente.

En ese sentido, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, también realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en 'X', relacionadas con el arbitraje actual y las decisiones de los equipos arbitrales designados fecha a fecha, incluyendo a los oficiales VAR.

"Cuando un dueño de un equipo dice que: "nos atracaron", es porque esto se salió de madre. Es el reconocimiento público de la existencia de soborno para arreglar partidos de fútbol...", escribió el experimentado periodista deportivo en primera instancia.

Hernández Bonnet fue más allá y agregó que "cabe la pregunta: ¿Por qué cuando llevaron grabaciones del arreglo de partidos de la Primera B para ascender a la A, en Dimayor se pusieron de acuerdo en archivarlos bajo el cuentico de que no hay que hacerle mal al fútbol? No escupan para arriba, que de pronto les cae en la cara".

Para finalizar, también complementó y agregó con una petición radical, pensando en que esto mejore de una vez por todas. "Limpien el arbitraje colombiano, empezando por la Comisión Arbitral, revelen todos los audios, no protejan más a unos pocos y dejen de perseguir a otros tantos.Y manden a la justicia ordinaria a todos los que jueguen con la fe pública", finalizó.

Javier Hernández Bonnet ha tenido posturas críticas en su programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', ante tantas fallas y tantas polémicas generadas en las primeras jornadas de este campeonato.

Así las cosas, es cada vez más preocupante el nivel de los colegiados que dirigen los partidos del fútbol profesional colombiano. Por ahora, ni la Dimayor, ni la Federación Colombiana de Fútbol se han pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Joel Graterol, arquero de América, tras polémica arbitral en juego con Envigado?

Luego de la polémica que se presentó en el empate 1-1, entre Envigado y América de Cali, el guardameta Joel Graterol 'alzó la voz' y afirmó que se sentía "ofendido y confundido, con el arbitraje de esta tarde y el de partidos anteriores; no han sido las mejores decisiones arbitrales desde nuestro punto de vista; nos han perjudicado y se terminan yendo esos puntos".

Pero eso no fue todo. "Es cosa seria porque la verdad en la cancha el equipo rival, Envigado, ni sabía qué estaban revisando, más bien lo escuchaba decir: 'profe no hay nada', y eso quiere decir que el árbitro era el que estaba viendo esa jugada, los del VAR. No lo sé, nadie sabía qué estaban revisando, ni ellos ni nosotros y termina siendo un penalti que nos cuesta dos puntos".