"Lucas González sale de América porque priorizaba un proyecto a futuro y aquí se necesitan títulos"

Frente a la sorpresiva destitución de Lucas González como entrenador del América de Cali, este martes la presidenta 'escarlata', Marcela Gómez, charló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio, donde aclaró todos los temas y dio sus razones del porqué de la certera decisión

"Durante el proceso que Lucas González ha tenido en América, en el comité deportivo no teníamos comunicaciones directas con él. Es por eso que una vez yo llegué a la presidencia me reuní con Lucas y le manifesté las preocupaciones que tenía desde hace un tiempo, de las cuales le dijimos que era importante realizar ese ajuste porque el proyecto a hoy no daba tiempo”, fueron las palabras iniciales de la directiva del cuadro caleño.

Además, Marcela dio la razón definitiva de la salida del entrenador bogotano del banquillo rojo: “A ese ajuste habían varias cosas hacia la parte defensiva, cosas con unos jugadores que para nosotros era importante tenerlos en cuenta porque habían sido adquiridos por el club y sobre todo en el tema del proyecto deportivo fue algo que se habló con Lucas”.

“Era algo que a largo paso sería muy importante como lo había logrado el City después de muchos años de seguir invirtiendo, pero en este momento teníamos la necesidad de ganar títulos y sentíamos que a veces Lucas estaba priorizando un modelo que pudiera revolucionar el fútbol en Colombia, pero en ese momento no podíamos aguantar ese proceso hasta esperar que fuera un éxito o que otra vez volviéramos a fracasar como el semestre pasado”, agregó la presidenta del América.

*Otras declaraciones:

¿Cuáles eran las inquietudes desde la presidencia del América con el cuerpo técnico?

“Nosotros como equipo fuimos siempre vulnerables en las transiciones y el modelo y propuesta de nosotros estaba supremamente clara, los equipos solo nos esperaban y nos agarraban a transiciones y nos atacaban. Yo se lo dije a Lucas González, fue una conversación muy tranquila y trasparente”.

¿Qué habló con Lucas González?

"Yo le comenté al profe que necesitamos garantizar el ganar y eso se puede hacer jugando bonito, en algunos momentos toca ser más prácticos y si al rival le duele que uno lo espere y lo contragolpea, pues esa es la fórmula. Pero la importancia está más en ganar, que imponer un modelo y fórmula de jugar que sea más vistosa que los resultados deportivos”.

