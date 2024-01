Luis Fernando 'Mosco' Mosquera fue campeón con Nacional y Medellín y ahora tiene nuevo oficio

Hace un par de días se volvió a tener noticia sobre Luis Fernando 'el Mosco' Mosquera, quien fue un destacado jugador de paso por clubes como Santa Fe, Nacional , Medellín y Deportivo Cali , y que en algún momento fue perfilado por especialistas como una de las figuras potenciales del fútbol profesional colombiano. De hecho, también estuvo en el fútbol mexicano con Jaguares de Chiapas.

Sin embargo, con el paso del tiempo la carrera del 'Mosco' se fue viniendo a menos y terminó recalando en clubes de la Primera B de nuestro país hasta llegar en 2019 al Boca Juniors, de Cali. Desde ese entonces y hasta la fecha poco se sabía del nacido en Buenaventura, en el Valle del Cauca, y de 37 años.

Hace un par de días, el reportero gráfico Sebastián Cobo publicó un mensaje en su cuenta de la red social 'X' bastante particular. "Cosas random que me han pasado en la vida y lo de hoy, ya que Luis Fernando Mosquera, me recogió en un Didi. El mismo que hace 11 años era la gran contratación del Deportivo Cali de Leonel Álvarez. Las vueltas que da la vida...", escribió tras un suceso llamativo en la capital del Valle del Cauca.

Twitter de Sebastián Cobo, sobre Luis Fernando Mosquera.

Publicidad

Luis Fernando Mosquera, en su etapa con Medellín. Colprensa.

Al parecer, el comunicador y el exjugador no cruzaron palabra durante el recorrido. Lo que sí se dieron fue reacciones de hinchas del fútbol de nuestro país refiriéndose al tema que tuvo como protagonista a Luis Fernando Mosquera, quien no fue muy cercano a los medios de comunicación y prefirió un perfil bajo durante su carrera de cerca de 15 años.

Fuentes consultadas en la ciudad de Cali afirmaron que a Mosquera tampoco se le ve en torneos de fútbol aficionado, a los que suelen asistir muchos futbolistas que pasaron por clubes de la A y de la B en Colombia. "Parece que el 'Mosco' terminó con dolencias físicas en el cierre de su carrera. Pero en general es un muchacho callado, tímido; como solía ser cuando jugó en los grandes equipos", dijeron este unes personas que lo conocen de cerca.

Publicidad

¿En qué equipos jugó Luis Fernando Mosquera?

Luis Fernando Mosquera jugó en un buen número de clubes entre el año 2004 y hasta 2019: