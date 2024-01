Marcela Gómez, la nueva presidenta de América: el objetivo es lograr una Copa Libertadores

América de Cali tiene nueva presidenta, y se trata de Marcela Gómez, hija de Tulio, máximo accionista del club vallecaucano. Este jueves fue su presentación en una rueda de prensa y por supuesto respondió a las preguntas de los medios de comunicación.

Cabe recordar que la dirigente tomará el lugar de Mauricio Romero, quien hasta el 28 de diciembre estuvo en el cargo.

Marcela Gómez se refirió a los objetivos que tienen en el América de Cali, a corto, mediano y largo plazo, y por supuesto la gran ambición es conseguir una Copa Libertadores.

“Dos de nuestros pilares fundamentales son gestionar equipos de trabajos y ganar títulos y yo creo que lo uno no funciona con lo otro. Esto es de trabajo en equipo, de toda la institución. Sabemos lo que queremos y por lo que estamos trabajando, las mujeres somos detallistas en muchas cosas. Adrián hablaba de algo, no sólo deben llegar buenos jugadores acá, sino que deben llegar jugadores que soporten la presión y lo que significa América de Cali porque no es fácil y lo sabemos todos los que estamos acá”, dijo de entrada la nueva presidenta.

Publicidad

Sobre conseguir un título a nivel internacional, Marcela señaló que “identificamos que tenemos un objetivo claro y es que cuando te obsesionas por ganar y por lograr, que es algo que como institución tenemos que es ganar una Copa Libertadores, tenemos que ser un camino que se vaya construyendo año a año, no es algo que se va a logar el próximo semestre, pero sí es algo que tiene que se continuado y que el proceso sea una evolución año a año. Tiene que estar uno siempre en finales, compitiendo en torneos internacionales, en Libertadores siempre, y eso es a lo que nosotros nos sentimos obligados a cumplir”.

América de Cali celebrando uno de sus goles. Foto: Colprensa

Acá más declaraciones de Marcela Gómez, presidenta de América de Cali:

*Faltan refuerzos por confirmar

“Tenemos dos o tres posiciones pendientes todavía, que esas son las que estamos en proceso de negociación. Entre esos obviamente hay un delantero que trabaje con Adrián, seguimos trabajando para armar esa nómina que sea competitiva. Estamos pendiente de un delantero, de un central y de un volante también”.

Publicidad

*Hay ambición en América

“Los proyectos los hacen las personas, pero hoy tenemos un proyecto deportivo con una ambición inmensa. Cuando compramos el equipo no lo compramos para participar, compramos el equipo más grande de Colombia y sabemos la responsabilidad que tenemos”.

*Mantener una base

“Pero es un proceso que se tiene que seguir, no podemos semestre a semestre arrancar, sacar jugadores y volver a arrancar porque como institución, como equipo, como capitanes y entrenador, estar dándoles una idea un semestre y volver a empezar en otro semestre es un error. hay que conocer el proyecto para tomar las mejores decisiones”.

*Hay autocrítica

“Nosotros como familia y grupo de trabajo nos sentamos a hacer un balance de los semestres anteriores e identificamos que no estábamos en el rumbo que nosotros queríamos, creemos que a hoy, como funciona en lo femenino, se base primero en un proyecto que priorice lo deportivo y que esté priorice un equipo que esté bien conformado en cada una de sus líneas. Un proyecto deportivo tiene muchos frentes, es lo que pasa día a día; es tener una sinergia entre capitanes, director técnico y directivas y ese es el cambio que hoy va a existir. Creemos que eso es uno de los cambios principales”.