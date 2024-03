Mauricio Navarro, presidente de Nacional, aseguró que no ha pensado en renunciar

Semana de ruedas de prensa y atención a los medios de comunicación en las huestes de Nacional, equipo que marcha mal en la Liga I 2024 del fútbol colombiano y que aparte de eso salió eliminado de la Copa Libertadores, después de dos partidos lamentables frente a Nacional, de Paraguay. Y es que el martes se presentó a Pablo Repetto, nuevo entrenador tras la salida de Jhon Jairo Bodmer, y hace pocos minutos aparecieron para dar la cara ante los periodistas el presidente Mauricio Navarro y el gerente deportivo Esteban Escobar.

Y en medio de una extensa serie de preguntas, salieron varias de interés para los seguidores de los 'verdolagas'. Una de ellas tuvo que ver con la decisión o no de los actuales dirigentes de dar un paso al costado, ante el arranque futbolístico con más derrotas, que victorias.

Así, el presidente Navarro fue tajante y afirmó que "lo único en lo que estamos pensando es en trabajar, no en renunciar. Esta situación nos lleva a trabajar más duro y ganar nos dará eso. La idea es encontrar estabilidad, no solo es el técnico, también no cambiar de presidente cada año".

En otro de los apartados del contacto con los medios, se les indagó por los resultados que les solicitan desde la Organización Ardila Lulle, que es la dueña del tradicional club antioqueño y que cuenta con aficionados en toda Colombia.

Publicidad

"Estamos en una evaluación permanente, el año pasado en lo deportivo no fue el mejor, pero tampoco el peor. También le hemos dado la oportunidad a jugadores jóvenes que se han valorizado en el mercado y que hemos logrado vender como el caso Nelson Palacio, Kevin Mier, Brahian Palacios. No lo hacemos por vender, sino para que el club sea sostenible. En lo financiero no queremos tocar ese tema, porque en lo que vamos mal es lo deportivo y por eso estamos acá. Si nos analizan deportivamente, es claro que 'vamos perdiendo el año', pero es que el año no ha terminado", destacó Navarro.

¿Cuál ha sido el golpe más duro para Nacional en este 2024?

Atlético Nacional vs Nacional de Paraguay en Copa Libertadores - Foto: AFP

Publicidad

Los directivos de Nacional reconocieron que han tenido que pasar momentos duros y que en la presente temporada hay uno en particular. Así dijeron que "el golpe más duro fue la Copa Libertadores, porque hemos sido exitosos en ese torneo y además lo que significaba a nivel económico".