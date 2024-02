No, gracias.

Millonarios no levanta cabeza y volvió a perder por Liga: 0-2 con Once Caldas, en El Campín Con anotaciones de Billy Arce y Dayro Moreno, Once Caldas derrotó por 0-2 a Millonarios en El Campín, por el duelo correspondiente a la novena jornada de la Liga I-2024, en el fútbol colombiano.