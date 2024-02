Millonarios se hizo respetar y ganó gracias a un cabezazo de Leonardo Castro: 1-0 sobre América

En medio de una buena asistencia de público, Millonarios venció este miércoles 1-0 a América de Cali, en compromiso jugado en la cancha del estadio El Campín y correspondiente a la quinta fecha de la Liga I 2024 del fútbol profesional colombiano. El único gol de la noche fue convertido por Leonardo Castro, quien puso a celebrar a los seguidores 'embajadores'.

Más allá de la chapa de clásico, en el primer tiempo no se observó el espectáculo esperado, debido a las repetitivas malas entregas de los jugadores de bando y bando. Así las acciones de riesgo solamente se dieron en el cierre de la parte inicial del compromiso cuando apareció Daniel Ruiz, con un remate desde fuera del área, tras una acción colectiva en la que participó Delvin Alfonzo. También generó riesgo el defensor Juan Pablo Vargas cuando decidió irse a pisar área contraria.

Para los visitantes, que no tuvieron su mejor noche al creativo Edwin Cardona, solamente se presentó una posibilidad en la inicial, que terminó con un gol anulado a Ever Valencia. Todo porque el balón salió en la línea de fondo. Ahí protestaron los visitantes, pero no hubo nada que hacer en ese preciso instante.

Prueba de que el volante antioqueño andó perdido en el escenario deportivo de Bogotá se presentó cuando el técnico César Farías ordenó su cambio promediando el minuto 70 para darle paso al delantero Edward López.

Cabe señalar que el entretiempo le sirvió al profesor Alberto Gamero para dar indicaciones a sus pupilos, que reaccionaron de manera positiva. El premio llegó con ese tanto de 'Leo' Castro, quien embocó el balón al fondo de la red tras una habilitación de Andrés Llinás, cuando ganó los aires.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. América, por Liga. Foto: Colprensa.

Los instantes finales del clásico entre bogotanos y vallecaucanos fueron de lucha en la zona media por hacerse con el control del balón. Los de Farías trataron de llegar con peligro al arco defendido por Álvaro Montero, pero los defensas locales lucieron atentos y concentrados. En una del cierre, Rodrigo Holgado recibió el esférico en el área chica y lo mandó por encima.

Al final, Millonarios se alzó con la victoria, hizo respetar su casa y llegó a 8 puntos para ubicarse en la tercera posición de la tabla; mientras que América se quedó con 6 unidades en la octava plaza.

Ficha técnica Millonarios 1- América 0

Millonarios (1): Álvaro Montero, Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Ruiz (74’ Stiven Vega), Jhon Largacha (46’ Beckham Castro (Juan Carvajal, 90), Leonardo Castro (Neiser Villarreal, 90) y Santiago Giordana.

Entrenador: Alberto Gamero.

Gol: Leonardo Castro (58’).

América de Cali (0): Joel Graterol, Marcos Mina, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera, Esneyder Mena (78’ Óscar Hernández), Jader Quiñones (61’ Harold Rivera), Luis Paz, Edwin Cardona (73’ Edwar López), Cristian Barrios (61’ Andrés Sarmiento), Ever Valencia (78’ Michael Barrios) y Rodrigo Holgado.

DT: César Farías.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Arbitro Central: Jorge Duarte – Santander

Asistente Nro.1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente Nro.2: Yair Padilla – Magdalena

Cuarto Árbitro: Iván Ballesta – Cundinamarca

VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

AVAR: Jhonatan Aguirre – Caldas

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a jugar en la Liga I 2024 frente a Nacional, el próximo 11 de febrero en el estadio Atanasio Girardot. El duelo será a las 6:10 de la tarde.