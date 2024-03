Millonarios se une a la campaña en contra de la discriminación femenina: habló Macalister Silva

El color púrpura es símbolo de rechazo a la violencia de género y la lucha contra la discriminación femenina llegó a la liga colombiana. La 'Fundación Voces Silenciosas' impulsó una campaña para que el 23 de marzo las emociones entre Millonarios y Deportivo Cali, en el estadio El Campín, lleguen por cuenta de este particular balón.

Este miércoles 13 de marzo en Noticias Caracol, la 'Fundación Voces Silenciosa', dio a conocer su campaña contra la discriminación femenina y de la mano de la liga colombiana, encontró en el balón, un gran aliado para visibilizar su mensaje.

Johanna Moreno, directora de la 'Fundación Voces Silenciosas' habló con Noticias Caracol y trasmitió el mensaje que quiere dar la fundación para así generar conciencia en el deporte y la vida: “A través de este balón púrpura nosotros podemos ser ejemplo de que hay muchas formas de ser accionantes de cambio”.

A la iniciativa de la fundación también se sumó el técnico Jaime de La Pava, técnico azucarero y en la capital el turno fue para el director ‘embajador’ Alberto Gamero, quien dio su punto de vista sobre esta situación: “Es el momento de que la mujer tenga esa paz interior, de que tenga esa tranquilidad. La mujer es lo más grande que Dios nos ha dado".

Publicidad

El deporte más allá de espectáculo puede ser el vehículo para hacer un llamado a la sociedad, para tratar de curar con conciencia, amor y apoyo a cualquier víctima.

Balón morado, campaña de la 'Fundación Voces Silenciosas'. Noticias Caracol

El capitán de Millonarios, David Macalister Silva no se quedó atrás e hizo una invitación a la sociedad, de denunciar y no evitar esta problemática que acecha muchos rincones de Colombia. "Esperamos que la gente no tenga más precisamente voces silenciosas, sino lo invitamos a que denuncien pero sobre todo a que esto no pase, a que esto no lo normalicemos. La mujer es sinónimo de respeto, de amor, de fortuna".

Publicidad

El defensa Andrés Llinás, también habló de la situación por la que pasan muchas mujeres: “Muchos de nosotros estamos en contra de esto que pasa dentro de los hogares, que pasa en silencio y bueno que no se queden calladas y denuncien”.

Una campaña de la mano del goce del deporte para erradicar la violencia y que el silencio no haga parte del diario vivir.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por Liga Betplay?

El conjunto 'embajador' jugará el próximo domingo 17 de marzo a las 2:00 p.m. (hora colombiana), contra Envigado, en condición de visitante en el estadio Polideportivo Sur. Millonarios se encuentra en la casilla 15, con 11 unidades.