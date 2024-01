Millonarios y la posición en la que busca un refuerzo más: el libro no se ha cerrado

A poco de que inicie la Liga I-2024, en Millonarios solo hay mentalidad ganadora para este año, donde tendrán compromisos locales e internacionales. Es por eso que, según lo afirmó Enrique Camacho, el libro de fichajes todavía no está cerrado, de cara al primer semestre de la presente temporada.

Este lunes 15 de enero, el presidente ‘embajador’ se refirió a lo que es la presente ventana de transferencias para los capitalinos y las opciones que tienen todavía, a días de que debuten en el rentado colombiano.

“Hemos hecho un esfuerzo importante en confirmar un equipo que tenga vigencia. El año pasado renovados 7 importantes jugadores, es un esfuerzo importante, se quiere ir a Copa Libertadores a hacer una grata presentación. Tenemos abiertas las posibilidades a seguir mirando”, indicó inicialmente Enrique Camacho.

Además, el dirigente azul comentó que en el mercado “hay una serie de condiciones que ocurren”. Pero, eso sí, todavía hay intenciones en la dirigencia de los bogotanos de seguir sumando futbolistas, de cara a lo que será este 2024: “Estamos tomando el tiempo para mirar las mejores posibilidades. No se ha cerrado”.

Por otra parte, es importante destacar que, según pudo conocer GolCaracol.com, en Millonarios están buscando un extremo para terminar de confeccionar la nómina, que saldrá a competencia este 2024.

Paolo Guerrero, goleador y capitán de la Selección de Perú Foto: AFP

Sumado a eso, Enrique Camacho se refirió a los rumores que relacionaban a Paolo Guerrero con el cuadro azul, siendo la posición de delantero una de las que Millonarios podría considerar a reforzar para este año. No obstante, el dirigente afirmó que esa información no la conocía, por lo que, hasta el momento, el peruano no era opción en este mercado de fichajes.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

El cuadro ‘embajador’ saldrá al ruedo nuevamente, este jueves 18 de enero, enfrentando al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Esto, por el duelo correspondiente a la final de ida de la Superliga 2024.

Cabe destacar que ambos equipos disputarán este certamen, solo por haber sido campeones de los dos torneos de Liga, disputados el año pasado.

¿Cuándo debutará Millonarios en la Liga-2024?

Tras varias semanas de descanso, el cuadro capitalino regresará a la acción en el rentado colombiano, el domingo 21 de enero, midiéndose contra Independiente Medellín, por la primera jornada de la Liga I-2024.

Este partido está estipulado iniciar a las 4:00 p.m. y tendrá al estadio Nemesio Camacho El Campín como escenario. Se espera un marco totalmente vestido de azul y blanco para esta nueva aventura 'embajadora'.