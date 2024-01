Millonarios y una información para sus hinchas más fieles en este 2024

Millonarios quiere volver a levantar un título de la Liga del fútbol colombiano así como lo hizo en el 2023, por eso saben que el acompañamiento de la hinchada será clave y de esa manera dieron a conocer los abonos.

Este jueves, el conjunto ‘embajador’ reveló los precios de la boletería, pero solo cubrirán los duelos del campeonato local, y no estarán incluidos ni el de la final de la Superliga que disputarán contra Junior, y tampoco los de fase de grupos de Copa Libertadores.

Así las cosas, los abonos en precio full estarán entre los 450 mil pesos y un millón y medio de pesos colombianos, según la localidad que escojan los seguidores de Millonarios.

“¡Abónate y acompaña a Millonarios FC en la temporada 2024-I! Dentro del paquete encontrarás 10 partidos de local en la Liga 2024-I. Los Abonados Antiguos tendrán garantizado su puesto (silla) hasta el 16 de enero de 2024; Son Abonados Antiguos aquellas personas que adquirieron un abono en el semestre 2023-2 en la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor. Las personas que adquirieron los combos de Cuadrangulares Finales 2023-2 no se consideran como abonados antiguos y no podrán acceder a este beneficio. El abono no incluye Superliga 2024 ni Copa Conmebol Libertadores”, se leyó de entrada en el comunicado del club azul, este jueves.

Ya que no estarán incluidos los duelos de la fase de grupos del certamen internacional ni el de la final contra Junior, por la Superliga, explicaron cómo será el proceso a seguir para los que deseen luego estar en esos encuentros.

“Para la SuperLiga 2024 los abonados del todos contra todos del semestre 2023-II tendrán su puesto asegurado y un precio diferencial. Para los combos de Copa Libertadores tendrán el puesto asegurado los abonados del 2024-1 y también tendrán un precio diferencial”, detallaron.

Plantel de Millonarios 2023. Colprensa.

Para terminar dieron fechas para adquirir los abonos y estar en el estadio El Campín apoyando al equipo de sus amores.

“A partir del miércoles 17 de enero de 2024 se liberan todos los puestos de aquellos abonados antiguos que no adquirieron su abono, por lo que los Abonados Antiguos conservaran el precio más no las sillas. Los abonados nuevos tendrán derecho a reserva de la silla adquirida mediante el abono para la siguiente fase en la liga 2024 – I a la que pueda acceder Millonarios FC”, finalizaron.

Los equipos a los que los dirigidos por Alberto Gamero enfrentarán de local son: Medellín, Alianza Petrolera, América, Águilas Doradas; Once Caldas; La Equidad; Cali; Santa Fe; Junior y Boyacá Chicó.

Acá los precios de los abonos de Millonarios: