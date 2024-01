Once Caldas venció 2-1 a Boyacá Chicó con Dayro Moreno como figura: ¡hubo tres expulsados!

En un emocionante encuentro válido por la primera jornada de la Liga 2024-I de Fútbol Colombiano jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, Once Caldas logró una importante victoria 2-1 contra el Boyacá Chicó en donde las varias expulsiones a lo largo del encuentro, fueron parte importante del encuentro.

Los goles para los locales llegaron por parte de Santiago Mera y Dayro Moreno, mientras que la visita complicó las cosas con un tanto de Eduard Banguero.

El ‘blanco blanco’, en un día especial, pues se celebraron los 300 partidos de Dayro Moreno como jugador del Once Caldas, no esperó ni siquiera a que los aficionados se sentaran en sus respectivos puestos cuando ya tuvo la primera ocasión clave de gol. De hecho, fue el propio Dayro, quien luego de un gran centro desde la banda izquierda, terminó por rematar el balón con una patada ‘de karate’ que rozó el paló antes de irse por la linea final del terreno de juego. Varios hinchas, e incluso jugadores, se alcanzaron a ilusionar con un gol tempranero..

Once Caldas celebra los 300 partidos de Dayro Moreno Foto: Once Caldas

No obstante, el Chicó también demostró que tiene lo suyo y al minuto 21, luego de un tiro de esquina, Frank Lozano se encontró con el balón en pleno corazón del área y una vez allí, sacó un potente remate. No obstante, James Aguirre, quien llegó para este semestre al Once Caldas, protagonizó una tremenda atajada ahogando el grito de gol de los visitantes. Sin embargo, en el rebote, Lozano lo volvió a intentar, pero nuevamente el guardameta, con otra atajada espectacular, le volvió a ganar el duelo para, finalmente, enviar el remate al tiro de esquina.

Publicidad

Con los ánimos arriba, el cuadro ‘ajedrezado’ se volcó al ataque y haciendo uso de la pelota quieta empezaron a incomodar al ‘blanco blanco’ que hizo todo lo posible por evitar la apertura del marcador.

Acción de juego entre Once Caldas y Boyacá Chicó Foto: Dimayor

Aún así, el Chicó mantuvo su ímpetu y luego de un tremendo remate de larga distancia de Geimer Balanta, James Aguirre, quien había sido héroe previamente, terminó por dar un rebote que quedó en pies Eduard Banguero quien, sin pensárselo dos veces, remató el balón de primera intención clavando el balón en el fondo de las ‘blancas’ redes. Explotó en alegría el cuerpo técnico, los suplentes y hasta los titulares del equipo boyacense por su primer gol de la temporada.

Con dicha acción, al parecer, el Once Caldas despertó, pues empezó a utilizar mucho las bandas aprovechando la velocidad de Gustavo Torres por la derecha y la gran intuición ofensiva de Dayro Moreno. De hecho, estos fueron parte importante del empate del equipo local que, en los minutos finales, logró dejar las cosas parejas.

Publicidad

Con varios pases consecutivos entre los mencionados previamente, además de un toque final con una filigrana espectacular por parte de Billy Arce, Santiago Mera levantó a su afición con un gol que los volvió a meter en el partido

Con un emocionante primer tiempo, la segunda mitad tampoco desentonó. De hecho, tres minutos después de iniciar el complemento del partido, Iván Rojas, luego de un rebote tras un tiro de esquina, probó de larga distancia y no decepcionó. El remate salió dirigido al arco exigiendo a Rogerio Caicedo que se tuvo que ‘ensuciar’ para evitar la anotación. Se lamentaron los locales.

Minutos después, el Once Caldas tuvo que recibir un ‘baldado de agua fría’ ya que, al minuto 55, tuvo que sufrir la expulsión de Iván Rojas, mediocampista que terminó por meterle un tremenda ‘plancha’ a Frank Lozano, a quien, incluso, se le alcanzó a doblar el tobillo generando gran preocupación en el cuerpo técnico del Boyacá Chicó.

Acción de juego entre Once Caldas y Boyacá Chicó Foto: Dimayor

El VAR revisó la acción y confirmó lo que había visto el árbitro, roja directa para el futbolista del Once Caldas.

Publicidad

Pese a estar jugando con un hombre menos, el Once Caldas no quería finalizar el encuentro con un empate y al minuto 66, cómo no, Dayro Moreno conmemoró su partido 300 con un tremendo golazo.

Luego de una carrera en velocidad magnífica por parte de Billy Arce, quien selló su segunda asistencia, Moreno controló y aprovechando la salida del arquero rival, Rogerio Caicedo, terminó por definir por en medio de las piernas del guardameta y pese al intento desesperado de parte de Ánderson Mojica, el balón terminó venciendo el arco ‘ajedrezado’. Nuevamente se apoderó la fiesta del Palogrande.

Con el jolgorio de la victoria, los ánimos se empezaron a calentar en el terreno de juego y al minuto 70, se produjo una lamentable acción que terminó con una roja directa para Ángelo Peña.

Dayro Moreno celebra su gol 218 en el fútbol colombiano Foto: Once Caldas

Publicidad

Un balón en largo enviado desde un saque de meta cayó en terreno del 'blanco blanco'. Jorge Luis Cardona, en su labor como defensa central, salió a interceptar el balón, tal como lo necesitaba la jugada. No obstante, Peña tenía las mismas intenciones, sin embargo, decidió mal y levantando su pierna de una manera exagerada, terminó por clavarle todos los taches de sus botines en la cara al defensor, quien de inmediato cayó al suelo y empezó a dolerse de lo ocurrido.

Varios de sus compañeros salieron al auxilio suyo, mientras que algunos jugadores del Chicó también se apenaron de lo ocurrido.

Claramente, sin necesidad del VAR, el árbitro Wander Mosquera terminó por expulsarlo directamente y Peña, sin refutar, se fue a las duchas.

Con toda la intención de empatar el partido, Chicó persistió en ataque y en uno de dichas aventuras ofensivas, encontró premio doble, pues Mauricio Castaño, quien había sido amonestado en el primer tiempo, terminó por pisar en el borde del área a Geimer Balanta para que nuevamente el árbitro entró en acción y no dudó en sacarle la segunda amarilla, además de conseguir un peligroso tiro libre que terminó por errar, por poco, Henry Plazas.

Publicidad

En los minutos finales, James Aguirre se redimió y luego de un centro rematado por Eduard Banguero, el arquero terminó por negarle el gol del empate con una atajada impresionante.

Finalmente, todo terminó en la primera victoria del Once Caldas, equipo que no pudo conmemorar de mejor manera el partido número 300 de Dayro Moreno, quien llegó a 218 goles en el Fútbol Colombiano.

Dayro Moreno en acción de juego con el Once Caldas contra el Boyacá Chicó Foto: Colprensa

Ahora, con 3 puntos y en la primera posición de la Liga 2024-II, Águilas Doradas será el próximo rival del ‘blanco blanco’ el próximo jueves 25 de enero.

Publicidad

Mientras que Boyacá Chicó, sin puntos y en la casilla 19, volverá a la acción el próximo 28 de enero cuando enfrente al Junior de Barranquilla.

Ficha técnica:

Once Caldas (2): James Aguirre, Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Yonatan Murillo, Mauricio Castaño, Iván Rojas, Gustavo Torres (Álvaro Montaño; Min 56), Esteban Beltrán (Jáider Riquett; Min 85), Billy Arce (Felipe Cifuentes; Min 69), Santiago Mera, Dayro Moreno.

Boyacá Chicó (1): Rogerio Caicedo, Anderson Mojica, Juan Felipe Castaño, Henry Plazas, David Murillo (Wilmar Cruz; Min 64), Sebastián Támara (Ángelo Peña; Min 49), Frank Lozano, Kevin Londoño (Jacobo Pimentel; Min 82), Geimer Balanta, Juan David Pérez (Michael Nike; Min 82), Eduard Banguero.

Publicidad

Goles: Santiago Mera, Dayro Moreno (Once Caldas) Eduard Banguero (Boyacá Chicó)

Estadio: Palogrande, Manizalez.

Árbitro: Wander Mosquera

Publicidad

Incidencias: Iván Rojas, al minuto 54 y Mauricio Castaño, al minuto 87, fueron expulsados en Once Caldas. Ángelo Peña fue expulsado en Boyacá Chicó al minuto 71.