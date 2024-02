No, gracias.

Once Caldas vs. Pereira, por la Liga I-2024: hora y dónde ver, HOY jueves, el clásico cafetero El estadio Palogrande se prepara para la edición 219 del clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira, que jugarán por la fecha 8 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.