Pablo Peirano: "Aún hay mucho margen de mejora en Santa Fe y tenemos que insistir en eso"

Este sábado, en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe se hizo fuerte y venció 2-0 a Fortaleza CEIF.Un tanto del delantero Agustín Rodríguez y un autogol de Alejandro Moralez le dieron la victoria al 'león'. El director técnico Pablo Peirano dio su análisis sobre el encuentro y habló del buen momento del equipo.

De entrada, el estratega uruguayo se refirió a la expulsión que recibió Facundo Agüero, mostrándose inconforme con lo acontecido y asegura que la idea no es seguir dando este tipo de ventajas al rival. "El partido pasado, más allá de haber conseguido los puntos con las expulsiones y con las referencias, no podemos dar esa ventaja. Hay expulsiones que, en cierta manera, pueden ser justificadas en algo particular, pero todas se pueden evitar. Esto es algo que hoy lo supimos sortear otra vez, pero más adelante seguramente no podamos contener algún partido", dejó en claro en primera instancia.

También, tuvo tiempo de elogiar a Fortaleza, equipo del que resaltó la presión,pese a que su equipo se encontraba preparado para sortear la estrategia que viene mostrando el cuadro de los 'amix' a lo largo de este semestre. "No me sorprendió la presión que utilizó Fortaleza porque veníamos viendo los partidos de ellos. Los primeros minutos estuvimos muy imprecisos y tratamos de mejorar eso durante el partido y cuando salimos de la presión, cuando teníamos muy presentes que iba a suceder, también nos iba a generar esa posibilidad de atacar los espacios por los costados y así fue. Después tuvimos dos oportunidades claras de gol", terminó por destacar el estratega.

Acción de juego entre Santa Fe y Fortaleza, por Liga 2024-I Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano en rueda de prensa

Respecto al rendimiento de Santa Fe en los últimos partidos

"Estoy conforme con los comportamientos que estamos teniendo en los partidos, pero hay mucha margen de mejora. En eso toca insistir y creo que nosotros tenemos muy presentes que cada partido es una historia diferente. No todos los partidos se presentan igual, hay partidos que podemos manejar un poco más la pelota. Hubiéramos podido tener un poco más de posición y otro partido, como en el caso de hoy, se atacaron muchos más los espacios".

Sobre el próximo partido contra Tolima

"El partido que viene son partidos mano a mano, dos equipos muy similares en muchos aspectos, donde el que haga mejor las cosas se va a terminar llevando el resultado y ese partido va a ser de los más físico, de los más parejos. Es un equipo que viene trabajando en la posición, que tiene bloque, este es un partido de tú a tú, eso es lo que hay que decir, nada más. Toca pensar en nosotros, como lo hacemos siempre, y tener la referencia del rival, pero ir a por todo, no hay de otra".

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla Colprensa

Los 'cardenales' volverán a tener acción el próximo sábado 16 de marzo, a las 2:00 p.m., frente al Deportes Tolima, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.