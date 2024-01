Pablo Peirano: “Este Santa Fe vs La Equidad fue un partido muy físico y trabado, pero hubo entrega"

Santa Fe cayó por primera vez en la Liga del fútbol colombiano 2024-I, y fue con La Equidad 1-0 este martes 30 de enero. Pablo Peirano, técnico de los ‘cardenales’ analizó en rueda de prensa lo que fue este compromiso disputado en el estadio Metropolitano de Techo.

“Las variantes en realidad como Juan Pablo Zuluaga fue con subida en el segundo tiempo y el primero también, dio apertura, cerró, estuvo bien en ese sector. Elvis Perlaza está acostumbrado a jugar por la izquierda, lo ha hecho mucho en su carrera, no es un tema de las modificaciones”, comenzó diciendo el uruguayo sobre la jugada puntual del gol de los rivales.

Peirano sabe que siempre habrá cosas por mejorar y que La Equidad fue un equipo que los complicó por la forma en la que se desarrolló el duelo.

“En el primer tiempo los caminos que utilizamos para ser más profundos en el equipo, entramos al embudo de ellos y no buscamos las bandas, ellos también con la virtud encontraron el gol, desdoble y llegada por el segundo palo. Un partido de pocas opciones claras, muy físico, trabado, que habíamos hablado al comienzo del partido, después el equipo dejó todo, intentó por dentro, por fuera, y hoy nos vamos con las manos vacías, pero la entrega no dejó nada en el vestuario para reprochar”, aseguró.

Acá más declaraciones de Pablo Peirano, técnico de Santa Fe:

*No hay dependencia de algunos jugadores

“Siempre hay jugadores que marcan diferencia, como en el caso de Hugo Rodallega, Jersson González o Francisco Chaverra, no veo que todo tenga que girar en uno de ellos. Es algo compartido lo que todos hacemos por Santa Fe, hay algunos que hacen la diferencia, no es que busquemos a un jugador y si eso no funciona el equipo no funcione”.

*Pasar la página y seguir

“Seguir trabajando, mejorando, que se sigan conociendo dentro del campo, mejoramos en todas las líneas constantemente, el trabajo es constante en la defensiva, el medio, ataques, pelota quieta a favor y en contra. Aparecerán errores y cosas buenas para confirmar”.

La Equidad vs Santa Fe - Foto: Colprensa

*Los análisis son distintos según el rival

“Cada partido es una historia distinta con respecto al partido pasado y este son entornos diferentes, nos equivocamos en los caminos, de ir por dentro, tenemos variantes y sabemos del centro delantero que tenemos”.

*Lo que hay que corregir en Santa Fe

“La parte para corregir es ese último tercio, el pase, la asistencia, que es lo más difícil en el fútbol, cuando un rival se cierra de buena manera, lo hacemos todas las semanas, trabajamos en definición, a veces encontramos ese momento y hoy se nos fue esquivo”.