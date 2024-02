Pablo Peirano: "Fue un partido completo en todas las líneas; el esfuerzo es parte del ADN Santa Fe"

Pablo Peirano, director técnico de Independiente Santa Fe, analizó el encuentro en el que su equipo logró ganar por la mínima diferencia contra el Deportivo Cali en donde en primera instancia, aseguró que su equipo dominó la gran mayoría del encuentro

"Habíamos analizado al Cali y sabíamos sus fortalezas ofensivas. El comienzo del primer tiempo nos costó, pero después de los 15 minutos, entramos al partido y de ahí no nos sacaron, crecimos mucho en el segundo tiempo, lo dominamos de principio hasta el final", fueron las primeras palabras del estratega.

Por otro lado, no quiso perder la oportunidad de elogiar, no solo a la defensa, sino también a las distintas líneas planteadas en el equipo santafereño. "Vi bien el comportamiento defensivo, más allá de alguna acción en particular, creo que hicieron un partido excelente, muy completo. Quedé muy contento con el funcionamiento no solo de la defensa, sino también de los volantes y los atacantes, fue un partido muy completo en todas las líneas" , feliz declaró el estratega.

Igualmente, habló de su idea de juego para este encuentro, en donde los centros fueron parte importante del resultado final, argumentando que esta medida de juego es importante para hacerle daño a equipos que se cierran mucho en defensa. "Los centros es una virtud. Llegar a la banda con equipos cerrados es una virtud. Llegar a los laterales es algo bueno que a veces que no se llega al fin, al gol, puede poner en duda lo que hacemos, pero siempre buscamos finalizar. En los partidos pasados hemos generado situaciones de gol contra equipos muy cerrados de esta manera. No me gusta ser un equipo repetitivo, un equipo que bote centros de un lado para el otro, pero cuando los equipos se cierran, creo que encontramos más posibilidades de esta manera", terminó por aclarar el uruguayo.

Santa Fe celebra en El Campín contra el Deportivo Cali Foto: Colprensa

Publicidad

Otras declaraciones de Pablo Peirano en rueda de prensa

¿El equipo ya tiene la personalidad que usted quiere imprimir en él?

"Me gusta la personalidad que tiene el equipo. Más allá del sistema, el equipo me gusta, el contacto de los jugadores. El partido pasado fue uno de los mas completos y, a medida que vayan pasando los partidos, las relaciones van a ir progresando, vamos creciendo. No queremos ser un equipo predecible, queremos tener dinámica al jugar, el esfuerzo es parte del ADN de Santa Fe y respetamos eso"

¿Qué mejoró el equipo respecto al encuentro pasado?

"La ansiedad la manejamos mejor que el partido pasado. No estuvimos ansiosos. Llegamos con circuitos de juego al ultimo minuto de juego y siempre estamos mejorando y hay que seguir trabajando y sé que no todos los partidos van a haber tantas oportunidades, entonces, tenemos que ejecutar mejor. El equipo se une bien, con remates, paredes y la idea es automatizar movimientos y seguir creciendo".