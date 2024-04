Pablo Repetto: "Esto es de goles y nosotros no los hicimos; ahora quedan cuatro finales"

Minutos después de perder por 1-2 frente a Fortaleza, en el estadio Atanasio Girardot, Pablo Repetto habló en rueda de prensa y se refirió al presente ‘verdolaga’. El ‘estrego’ afirmó que todavía hay ilusión de clasificar.

Enfatizando en los errores defensivos y fallos de cara al arco contrario, el entrenador de Atlético Nacional puntualizó en las claves que al final terminaron costando la derrota: “Esta caída nos corta una racha, un envión anímico importante, veníamos de sumar nueve de nueve, nos habíamos posicionado mucho mejor, un partido que parecía que lo podíamos llevar de otra manera, porque estábamos ganando, pero tenemos dos minutos fatales”.

“El primer gol que nos marcan es mérito de ellos, en la pelota quieta, y el segundo una jugada rara que casi no se ve seguido. Fuimos adelante, tuvimos acciones para ganar, pero terminamos peleando hasta lo último, teniendo una acción que nos daba el empate y que era más acorde al partido, porque generamos más acciones pero esto es de goles y nosotros no los convertimos, pero el rival sí”, agregó Pablo Repetto.

*Otras declaraciones de Pablo Repetto:

¿Qué viene para Nacional?

“Quedan cuatro finales, tenemos la ilusión y hay que ganar los partidos para ver si alcanzamos a entrar a los ocho”.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Fortaleza, por la Liga Betplay. Foto: Twitter de Nacional.

La derrota con Fortaleza…

“Veíamos que en el segundo tiempo parecía algo similar al primero, porque ya en el inicio generamos varias acciones claras de gol, a través de juego, porque no eran acciones de pelota parada. Fueron de circuito, pero la pelota no entró porque no entró. Entendíamos que si seguíamos de esa manera, iba a llegar el gol, pero no se dio, el equipo después cayó en no generar, intentamos tener más peso de área”.

La autocrítica en la derrota…

“Hablar cuando se pierde, no podemos irnos a un extremo al otro, cuando ganamos siempre dijimos que había mejoría, peor se debía seguir trabajando. Ahora, dentro de esta derrota dura, el equipo tuvo cosas buenas también, no siempre cuando se gana es el mejor y cundo se pierde el peor. Este resultado nos deja con menos posibilidad es o el margen de error cero, pero estamos para competir”.

“Si analizamos resultados, puedo decir que estamos mal, pero debemos ver, independiente los resultados, el equipo en sí. Se generaron oportunidades y eso es bueno, pero se tuvieron desatenciones y a partir de eso perdemos el partido. Haremos la autocrítica; el rival tiene su mérito también, lo supieron aprovechar y ya”.

La falta de eficacia…

“Es difícil decir por qué nos costó definir. A veces nos gana la ansiedad, no definimos con tranquilidad y terminó costando y eso terminó siendo influyente”.