Pablo Repetto: "No solo los hinchas de Nacional están dolidos, los directivos están preocupados"

"Uno entiende al hincha de Nacional, más cuando el equipo no gana. El hincha es pasional, más cuando tienes una historia. Será el equipo el que contagie a la gente. Decirle acá al hincha que no prometemos resultados, podemos prometerle hoy que de la mano mía, vamos a dejar todo, entregarnos al club con todo. Esto no es con palabras, es con hechos".Esas fueron algunas de las palabras de Pablo Repetto, nuevo entrenador de Nacional, quien asumió desde el lunes en horas de la tarde su cargo,en días en los que los resultados de los 'verdolagas' no son los mejores y luego de haber quedado por fuera de la Copa Libertadores a manos de Nacional, de Paraguay.

El uruguayo Repetto, de 49 años y nacido en la ciudad de Montevideo, llegó al equipo antioqueño después de haber pasado por Santos Laguna, de México, y cuenta con una amplia experiencia en equipos como Independiente del Valle y Liga Deportiva de Quito, los dos de Ecuador; Nacional, de su país; y Olimpia, de Paraguay; entre otros. Por ese recorrido, los dirigentes del tradicional cuadro antioqueño se fijaron en él y tienen grandes expectativas en pro de que se puedan dar mejores resultados.

En el extenso contacto con los periodistas, el entrenador también comentó sobre la tarea que tiene y en la que según él "hay momentos en los que se tiene que tomar ese rol de motivación, en otros un rol de estrategia, hay que apuntar a eso. Lo principal es retomar la confianza de los jugadores. Eso es la necesidad de ahora y tratamos de dársela desde ya a los jugadores".

