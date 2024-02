Patriotas vs. Millonarios: a qué horas juegan por la Liga colombiana I-2024

Millonariosvolverá al ruedo en la Liga del fútbol colombiano I-2024 este sábado cuando visite el campo del estadio La Independencia de Tunja y se enfrente a Patriotas, a partir de las 8:20 de la noche, en compromiso válido por la octava jornada.

El 'embajador' buscará enderezar el camino en el rentado local, luego de la derrota sufrida en condición de local, en El Campín, contra Águilas Doradas el pasado viernes 16 de febrero.

¿A qué horas juegan Patriotas vs. Millonarios, por Liga colombiana?

Así las cosas, Patriotas y Millonarios se enfrentarán este sábado 24 de febrero en Tunja, a las 8:20 de la noche, y el compromiso de la Liga I-2024 se podrá ver EN VIVO por Televisión cerrada. El equipo boyacense intentará complicarle la 'vida' a los dirigidos por Alberto Gamero.

Bajas importantes en el 'embajador'

El director técnico del azul bogotano, Alberto Gamero, informó en rueda de prensa previa al partido del sábado en tierras boyacenses que no podrá contar con varias de sus fichas importantes, una de ellas es en la zaga posterior y se trata del defensor Andrés Llinás, quien tiene "una sobrecarga muscular".

Tampoco estarán por molestias físicas y para prevenir posibles lesiones, Leonardo Castro, Larry Vásquez y Omar Bertel. Eso sí, el DT samario recupera a Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Macalister Silva y se dará el debut con la camiseta 'embajadora' de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien tendrá su segunda etapa.

David Macalister Silva y Juan Carlos Pereira son las figuras que recuperó Millonarios para enfrentar a Patriotas. @MillosFCoficial

"Enfrentaremos un equipo que no ha ganado, que no está haciendo un buen torneo, y es peligroso porque no podemos confiarnos de nada, solo que es un equipo que en sus presentaciones quiere ganar sus partidos, y nosotros tendremos que tener tranquilidad necesaria para sostener esos momentos", dijo Gamero de Patriotas en conferencia de prensa.

¿Cómo llega Patriotas para enfrentar a Millonarios?

El equipo rojo de Tunja es el actual colero de la Liga I-2024 del fútbol colombiano con dos unidades sumadas, luego de siete fechas disputadas. En su compromiso más reciente, Patriotas perdió en su visita al estadio Metropolitano de Techo con La Equidad, por marcador de 1-0, por lo que un resultado positivo es más que urgente para salir del fondo de la tabla.