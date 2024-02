Patriotas vs. Millonarios: precio de las boletas para la Liga I-2024, este 24 de febrero en Tunja

El fútbol colombiano no para. Por eso, día a día, se conocen nuevas noticias e información de interés para los hinchas. En esta ocasión, quienes están atentos son los seguidores de Millonarios, que ya conocen los precios de las boletas para el partido frente a Patriotas.Dicho encuentro es válido por la octava jornada de la Liga I-2024 y se disputará en el estadio La Independencia, de Tunja.

De acuerdo con lo publicado en la página oficial de venta de entradas, Warena, el valor para asistir a la tribuna de occidental es de $70.000. Por otro lado, para Oriental y Sur se manejará un precio similar, equivalente a los $60.000. Así las cosas, desde el cuadro boyacense esperan una buena asistencia por parte de los 'embajadores', tal y como suele suceder cuando se enfrentan en su casa.

Precio de las boletas para Patriotas vs. Millonarios, en la Liga I-2024, este 24 de febrero en Tunja



Occidental: $ 70.000

$ 70.000 Oriental: $ 60.000

$ 60.000 Sur: $ 60.000

Recordemos que la última vez que el cuadro capitalino y Patriotas se vieron las caras, justamente en Tunja, fue el pasado 1 de mayo de 2022. En aquel entonces, los 'azules' se impusieron 2-1, con goles de Andrés Gómez y Diego Herazo, mientras que para el local descontó Cristian Barrios. Ahora, el más reciente duelo entre estas escuadras se dio el 16 de octubre de 2022, con un empate 0-0.

Daniel Ruiz, jugador de Millonarios, en medio de un partido de la Liga I-2024 Archivo de Colprensa

¿Cómo va Millonarios en la Liga I-2024 del fútbol colombiano?

Luego de siete partidos disputados, Millonarios suma 11 unidades, producto de tres victorias (Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Nacional), dos empates (Atlético Bucaramanga y Alianza F.C.) y dos derrotas (Deportes Tolima y Águilas Doradas). De igual manera, tiene una diferencia de gol +4, gracias a sus ocho tantos a favor y cuatro en contra.

Publicidad