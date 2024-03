No, gracias.

¿Por qué Dayro Moreno mantiene el alto rendimiento con Once Caldas, pese a sus 38 años? Dayro Moreno llegó a la cifra de 224 goles en el fútbol colombiano, en el partido Once Caldas vs. Envigado. En Gol Caracol hablamos con un entrenador y preparador físico de su vigencia en el alto rendimiento.