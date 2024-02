Presidente de Jaguares se 'calentó', tomó decisión con Nacional y le 'cantó la tabla' a la Dimayor

¡No, es no! Jaguares tomó postura frente al repentino cambio en la programación en el partido frente a Atlético Nacional.El presidente del cuadro cordobés, Nelson Soto, no solo no aceptó el cambio de fecha, sino que también le dijo sus ‘tres verdades’ al presidente de la Dimayor.

A través de una carta, que hace pocos minutos se filtró en las redes sociales, se pudo ver lo que el máximo dirigente de Jaguares le comunicó a Fernando Jaramillo, luego de que se modificara la fecha del compromiso contra el cuadro ‘verdolaga’, teniendo en cuenta que justamente los antioqueños tienen presentación en Copa Libertadores un día antes.

“Atento saludo Fernando Jaramillo. Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp, por ser día no laboral en que usted y su director deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares, ¡oh sorpresa! este es aplazado. Le recuerdo lo autorizado en la asamblea "no se aplazarán partidos" dicho por usted y el señor Pérez (Ricardo); claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió”, indicó de entrada Nel son Soto.

Sumado a eso y, reafirmando su posición de no doblegar ante la presión impuesta por la Dimayor, el presidente de Jaguares afirmó que hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera, como la de este caso: “Ya lo conoce toda la asamblea que usted(presidente de la Dimayor) se convirtió en especialista en no cumplir los estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga”.

‘Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada’ Se manifiesta en la misiva enviada a @Dimayor



La junta directiva de @JaguaresdeCord en total desacuerdo con aplazar el partido frente a @nacionaloficial por la fecha 8.



¿OPINIONES? pic.twitter.com/gODS0jOzSK — La Página Celeste (@JaguaresLPC) February 19, 2024

Publicidad

“Por las anteriores explicaciones, Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continué con la programación ya aprobada, siendo claro que usted y su Director Deportivo, inconsultamente no tienen facultad de cambiar la programación”, concluyó Nelson Soto, en un comunicado que le envió expresamente al máximo dirigente de la organización más importante del fútbol colombiano.

¿Por qué la Dimayor aplazó el duelo entre Jaguares vs. Nacional?

Inicialmente, tanto antioqueños como monterianos se enfrentarían el jueves 22 de febrero por la octava jornada de la Liga I-2024, en el fútbol colombiano.

No obstante, a pocos días del duelo, la Dimayor tomó la decisión de aplazar el juego para el 27 de marzo, teniendo en cuenta que el próximo miércoles 21 de febrero los ‘verdolagas’ jugarán el duelo de ida en la segunda ronda por la Copa Libertadores, frente al Nacional de Paraguay.

Publicidad

Entonces, por temas de fechas y demás, desde la máxima organización del fútbol colombiano tomaron la decisión.

Sin embargo, para poder cambiar el horario y fecha de un juego primero se debe conciliar entre ambas instituciones, misma razón por la que actualmente está molesto el presidente de Jaguares.

Frente a este panorama, los antioqueños jugarían miércoles en Copa Libertadores y jueves por Liga.