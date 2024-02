¿Qué es de la vida de Héctor Hurtado, exjugador de América, Nacional y Selección Colombia?

Héctor 'El Vagón' Hurtado construyó una carrera deportiva extensa en el fútbol profesional colombiano e igualmente con pasos por clubes de Brasil y Perú. El volante ofensivo o delantero dejó recuerdos especialmente por sus pasos porAméricay Nacional, además de haber integrado la Selección Colombia en categoría juvenil y de mayores. Y hoy, a sus 48 años, al otrora futbolista lo ubicamos en la ciudad de Cali, en donde reside junto a sus familiares y el lugar en el que lleva adelante su proyecto de vida, luego de haberse retirado del balompié en la ya lejana temporada de 2013.

Hurtado, nacido en la ciudad de Tuluá el 21 de septiembre de 1975, sigue ligado al fútbol, con su club en la Liga del Valle del Cauca que lleva su nombre y que se encarga de la formación de niños y jóvenes que sueñan con cumplir sus sueños corriendo detrás de un balón.

"Estamos siempre trabajando duro en el fútbol base, donde he enfocado gran parte de mis esfuerzos. Con mi club deportivo hemos participado en la Liga Vallecaucana en el Ponyfútbol, lo que nos ha brindado la oportunidad de crecer. Nuestra academia abarca desde los 5 hasta los 16 años, con aproximadamente 9 categorías. Hemos tenido jugadores en la Selección del Valle, lo cual es un gran logro para nosotros", dijo 'el Vagón' en el arranque de una charla abierta con Gol Caracol.

Acá el Club Héctor Hurtado, tras uno de los partidos en las categorías formativas de la Liga del Valle. ARCHIVO PARTICULAR

Pero para llegar a consolidar su club, Hurtado se preparó y ha hecho un camino. Por eso, según contó, hizo el curso de entrenador de ATFA; un máster en gestión deportiva en España; y una licenciatura en educación y psicología. Hace un par de temporadas trabajó como veedor de Nacional en el Valle y acompañó a Mayer Candelo en calidad de asistente técnico en sus proyectos en Cortuluá y Deportivo Cali.

"Siempre he estado involucrado en el fútbol, ya sea a nivel amateur o profesional, pero mi verdadera pasión es el fútbol base. Me he enfocado en desarrollar jugadores jóvenes, llevándolos a equipos como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Tuluá y Deportivo Pasto", resaltó el otrora habilidoso jugador, que levantó trofeos en la Liga colombiana e igualmente en territorio peruano.

Ya con los años de experiencia y a la hora de comparar sus tiempos de cortos en las canchas y lo de ahora en los banquillos, Héctor Hurtado dejó escapar una leve sonrisa y apuntó que "jugar era más fácil, pues era uno el que decidía en la cancha y ya. Pero dirigir es diferente. En el fútbol base, se depende del estado de ánimo de los niños y de cómo puedas transmitirles las herramientas necesarias para el juego. Es un desafío que disfruto enfrentar cada día".

Así, desde el Club Héctor Hurtado, este hombre que transpira y vive pendiente de los partidos de la liga local y también de los torneos internacionales espera continuar aportando en la formación, desarrollo y consolidación de nuevos talentos e igualmente al pendiente de estar en el fútbol profesional de nuestro país.

Hablando de fútbol con Héctor 'el Vagón' Hurtado

Héctor Hurtado, exjugador de la Selección Colombia, en medio de un partido de Eliminatorias contra Perú Getty Images

¿Cómo ve al América de hoy y también a Nacional?

"En el caso del América, el nuevo entrenador, Farías, aún no ha encontrado la fórmula ganadora, lo que genera incertidumbre entre los aficionados. Por otro lado, en Atlético Nacional, considero que se están tomando decisiones equivocadas desde la dirección del club, lo que ha afectado su rendimiento en los últimos años. Es fundamental que el equipo recupere su identidad y vuelva a ofrecer un juego atractivo para la afición".

Usted trabaja en la formación de jugadores, ¿qué opinión le dejó la Selección Colombia e el Preolímpico?

"En cuanto a la Selección Colombia, es necesario mejorar el proceso de formación de los jóvenes talentos, asegurando que reciban la orientación adecuada para desarrollar su potencial. Esto implica identificar y capacitar a entrenadores con el perfil adecuado, así como garantizar un enfoque claro en el desarrollo de habilidades específicas para cada posición en el campo".

¿Qué hace falta en esos procesos formativos?

"El trabajo específico, como su nombre lo indica, se enfoca en proporcionar herramientas a los jugadores en posiciones donde históricamente hemos tenido deficiencias en cuanto a la producción de goles. Esto es crucial, es fundamental dotar a los jóvenes futbolistas de las habilidades necesarias para tener éxito en el terreno de juego. Pero es clave que estos sean impartidos por personas con experiencia y autoridad en el fútbol profesional. No basta con que alguien sin experiencia en el campo dicte estas sesiones. Se requiere el conocimiento y la perspectiva de alguien que haya estado en la cancha".

¿En qué equipos jugó Héctor Hurtado?

Héctor Hurtado, exjugador de César Vallejo, en partido frente a Barcelona de Ecuador Getty Images

América

Quindío

Cortuluá

Internacional (BRAS)

Santa Fe

Nacional

Universitario (PER)

Sporting Crista (PER)

Universidad César Vallejo (PER)