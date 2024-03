¿Quién es Ricardo Villarraga, exjugador de Santa Fe?

Este jueves, las noticias judiciales en Bogotá vivieron un episodio más por una balacera que se presentó en el sector de la Clínica Reina Sofía, en el norte de la ciudad. En el hecho, el afectado resultó ser Ricardo Villarraga Franco, un reconocido abogado de la capital de la República.

De inmediato, también salió a relucir el nombre de Ricardo Villarraga JR, hijo del jurista, quien fue futbolista profesional y perteneció a la nómina de Santa Fe durante varios años. El bogotano, hoy de 33 años, fue un lateral derecho que debutó con los 'cardenales' en 2008 y en su primera etapa duró en la institución hasta 2012. Posteriormente regresó al club.

Además a eso, en su trayectoria también tuvo un breve paso por el Benfica, de Portugal, por América de Cali, Deportivo Pasto y Atlético Huila, entre otros. Cabe señalar que Villarraga hijo integró e hizo parte de las plantillas que con el tradicional equipo bogotano ganaron títulos como la Liga en 2014; la Copa Betplay en 2019; y la Superliga, en la temporada 2015.

El defesor Ricardo Villarraga también tiene en su hoja de vida el hecho de haber coronado con Santa Fe el histórico hito de ganar la Copa Sudamericana, en el año 2015.

El bogotano se encuentra dedicado a negocios personales e incluso se le ha visto cercano a algunos excompañeros, a quienes visita frecuentemente, como es el caso del argentino ómar Sebastián Pérez.

Por ahora, el exfutbolista no se ha pronunciado con respecto a lo sucedido con su padre, al que también en algún momento se le ha vinculado por su cercanía con el equipo rojo de Bogotá.

El abogado Ricardo Villar raya Franco, sobre la balacera en Bogotá dijo que: "Estoy bien, fue más que todo un rasguño. Para mí fue un intento de atraco. Querían llevarse mi maletín de abogado. Yo no me di cuenta si me venían siguiendo. Yo iba para mi oficina".