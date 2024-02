Rafael Pérez, el jugador de la dura lesión de Junior y la larga incapacidad que le espera

¡El parte no es alentador! Con la pierna enyesada y en silla de ruedas, Rafael Pérezaterrizó en Barranquilla, tras la derrota por 3-0 frente a Independiente Santa Feel pasado miércoles, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano.

Y es que, aunque mucho se ha hablado de lo que podría ser la gravedad de la lesión y tiempo de recuperación del central ‘blanquirrojo’, justamente, en su arribo a la ‘arenosa’, el mismo futbolista optó por mantener el silencio y dejar su situación en los expertos.

No obstante, quien sí atendió a algunos medios presentes en el aeropuerto fue el médico del Junior, Jerónimo Angarita, que dio reveladores detalles del actual estado físico del cartagenero. “En cuanto a Rafa, vamos inmediatamente para continuar el proceso de la clínica, que ya lo iniciamos a nosotros. Es un tema bastante complicado, porque es una lesión compleja”, dijo el doctor para ‘El Heraldo’.

Sumado a eso, Jerónimo develó cuál es el tipo de lesión que el defensor sufrió, el pasado miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín: “Él tiene una fractura, tiene una subluxación allí que nos toca corregirla quirúrgicamente. Vamos a continuar el proceso hoy (jueves). Aspiramos a que entre esta tarde-noche, o mañana (viernes) en la mañana más tardar pasarlo ya a cirugía”.

“Nosotros tenemos que mirar el estado intraoperatorio de los ligamentos para poder definir de verdad cuánto tiempo podría demorarse. Pero al tratarse una lesión que tiene una complejidad de subluxación más fractura, por lo menos, por lo menos, si no hay lesión de ligamento, podría demorarse entre 4 y 5 meses. Si no hay lesión de ligamento, pero tenemos que terminar nosotros de revisar”, complementó el doctor del Junior de Barranquilla, quien no dio un parte alentador sobre lo que fue la lesión de Rafael Pérez.

A la espera de que los exámenes determinen el estado real del jugador, lo que sí es cierto, es que 'Rafa' actualmente se encuentra en silla de ruedas y con el pie enyesado, sin la posibilidad de poder caminar por sus propios medios.

¿Cómo va el Junior de Barranquilla en la Liga I-2024?

Luego de la derrota por 3-0 frente a Santa Fe, en el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga I-2024, el cuadro barranquillero ya pasa la página y se centra en Deportivo Pereira, club al que enfrentará el domingo 25 de febrero en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Este partido será a las 8:30 p.m.