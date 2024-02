Ramón Jesurún: "Yo creo que el arbitraje colombiano, en comparación con otros, es bueno"

Fecha a fecha de la Liga I 2024 del fútbol colombiano se han venido presentando errores arbitrales y polémicas que han tenido trascendencia y que han generado malestar entre técnicos, jugadores, directivos y también de parte de los hinchas. A eso hay que añadirle que ha llegado un aluvión de críticas de parte de los periodistas del país y también de parte de los analistas arbitrales. La última discusión grande se presentó en el 3-3 de Pereira con Junior, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por el tanto de Steven Rodríguez, cuya jugada anterior tuvo a Carlos Bacca en posición adelantada. Sin embargo, tras un llamado del VAR el árbitro Andrés Rojas validó el tanto, en los instantes finales.

El lunes pasado se revelaron los audios del VAR y aún así siguieron las discusiones y las divergencias de conceptos.

Hace algunas horas, el que se pronunció con respecto al tema fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien aseguró que "nos preocupan las polémicas arbitrales, pero esa es la escencia del fútbol. La Comisión Arbitral decidió hacer público el audio de Pereira vs. Junior y hay que tener en cuenta algo, que de pronto no maximizamos el efecto de la interpretación, no todos van a estar de acuerdo con la interpretación. Para algunos queda muy claro que los audios y videos del VAR dan cierta claridad de lo sucedido".

Jesurún siguió y apuntó que "Imer Machado (el director de los árbitros en nuestro país) es un empleado nuestro, que trabaja muy bien, hace un trabajo serio, qué responsabilidad tiene por un error arbitral, o por un error de interpretación. Yo les digo hoy quue el arbitraje colombiano, en comparación con otros, es bastante bueno".

¿Qué dijo Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, sobre las polémicas arbitrales?

"Yo creo que definitivamente en los últimos días los clubes se han quejado de las decisiones arbitrales, es algo en lo que siempre habrá controversia, ahora hay que trabajar para estar mejor preparados (los árbitros). La FCF hace un esfuerzo para eso, trabajar en esa línea para minimizar esos errores y que los árbitros acierten. Lo de revelar los audios del VAR es decisión de la Comisión Arbitral, pero hay un criterio de la FIFA es que los audios deben ser didácticos, y no todos están a disposición de todo el mundo", explicó también en contacto con los medios Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.