Resultados de la fecha 5 del fútbol colombiano: fixture y goles

Este miércoles 7 de febrero se dio inicio a la quinta fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, con dos partidos llenos de emociones. Sin embargo, la jornada tendrá acción entre jueves, viernes y sábado en diferentes estadios del país.

Los dos primeros equipos que se enfrentaron fueron Envigado FC y Alianza FC, los cuales dejaron una gran sensación para lo que va a ser la quinta fecha del fútbol colombiano.

La apertura del marcador se dio a través de Bayron Garcés, a los 62 minutos, a favor de los antioqueños. Aun así Alianza FC a pesar de tener uno menos, no se quedó atrás y remontó el partido con anotaciones de Emerson Batalla y Andrés Rentería. El resultado final fue 1-2, en el estadio Polideportivo Sur.

Acción de juego entre Envigado y Alianza FC Foto: Colprensa

Horas después en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se disputó el partido entre Millonarios y América de Cali, siendo el partido más atractivo de la fecha.

Publicidad

Después de intentarlo varias veces el equipo 'embajador' logró anotar por medio de un balón aéreo. El gol se dio al minuto 58 con un espectacular cabezazo de Leonardo Castro. América de Cali lo intentó de todas las formas posibles, pero al final fue 1-0 a favor de Millonarios.

Este jueves 8 de febrero la quinta fecha continuará con los encuentros entre Deportivo Pereira vs. Fortaleza, Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto y Patriotas vs. Atlético Nacional.

Aún así, eso no es todo porque el viernes 9 de febrero se disputarán dos encuentros llenos de emociones. Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas y Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó,

Publicidad

Sin descanso alguno el sábado 10 de febrero se disputarán tres partidos que le darán el cierre a la quinta jornada del fútbol colombiano. La Equidad vs. Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas e Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe.

Calendario de la quinta fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano:

Jueves 8 de febrero:



Deportivo Pereira vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto (6:10 p.m.)

vs. Deportivo Pasto (6:10 p.m.) Patriotas vs. Atlético Nacional (8:20 p.m.)

Viernes 9 de febrero:



Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas (6:10 p.m.)

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó (8:20 p.m.)

Sábado 10 de febrero:



La Equidad vs. Deportes Tolima (4:00 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas (6:10 p.m.)

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe (8:20 p.m.)

Resultados de la cuarta fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano:

Deportes Tolima 2-0 Millonarios

América de Cali 1-0 Patriotas

Fortaleza 1-1 Envigado FC

Águilas Doradas 0-3 Atlético Nacional

Alianza FC 0-1 Junior de Barranquilla

Boyacá Chicó 1-2 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-1 Jaguares de Córdoba

Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali

Once Caldas 0-0 La Equidad

Independiente Santa Fe 0-1 Atlético Bucaramanga