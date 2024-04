Rodrigo Holgado: "En América veo a Adrián Ramos, se nota lo que jugó, trato de copiar cosas de él"

Para nadie es un secreto que América de Cali es uno de los equipos más grandes que tiene Colombia. La 'mechita' siempre es aspirante a luchar por títulos y a dar de qué hablar a lo largo de cualquier campeonato, razón por la cual, siempre buscan traer los mejores talentos a sus toldas de cara a dar un papel más que digno en cada uno de los torneos que se les presenten.

Bajo este panorama, el cuadro 'escarlata' decidió reforzarse con un delantero de gran categoría a principios de este año 2024: Rodrigo Holgado, quien vino para romper redes, dar a la hinchada alegrías y ser uno de los delanteros a resaltar de la Liga BetPlay.

Sin embargo, para llegar a un club de la magnitud del América, Rodrigo hizo un largo proceso y brillando en países como México, Argentina o Chile, logró llamar la atención del equipo caleño. "Cuando llego de México, metí 18 goles en 28 partidos. Salí goleador del torneo y después fui a Audax Italiano, en Chile. Ahí me compró ese club por dos años y medio y después me compro Gimnasia y Esgrima, de Argentina. Estuve seis meses allá, pero la verdad es que me costó mucho la adaptación. Yo venía de ser figura en Chile y no es que la pasara muy bien en Argentina. No me terminé adaptando y quería sentirme un poco mejor a como me sentía en Chile, por eso me devolví a allá", comenzó relatando el delantero.

Rodrigo Holgado en su etapa como jugador de Audax Italiano Foto: AFP

"Tuve una segunda etapa en Coquimbo Unido en donde metí 16 goles en 27 partidos y la verdad que quería cambiar de aires. Tuve oportunidad de ir a Universidad de Chile también, estuvieron dos meses antes de que terminara el campeonato llamándome", agregó el argentino quien aseguró que hubo más pretendientes antes del elenco vallecaucano.

Publicidad

Sin embargo, aseguró que, una vez América mostró interés, hizo todo lo posible por hacerse con sus servicios. "Pero no sentí el mismo interés que sentí de América, porque creo que aquí no pusieron tantas trabas. Vi las ganas también que ellos tenían y yo quería jugar en un equipo grande como lo es América. Hubo mucho interés de parte de Tulio Gómez, del técnico también que estaba en ese momento (Lucas González) y por eso me terminé decidiendo por América", relató Holgado.

Rodrigo Holgado llegó para fortalecer la ofensiva del América de Cali. @AmericadeCali

Y es que desde antes de que se firmara su llegada de manera oficial, ya se sentía el amor que le esperaba en tierras 'cafeteras', pues asegura que recibió varios videos de fanáticos clamando por su fichaje. "América es un club muy grande, me mandaban vídeos de la gente que ya me estaba esperando y me movió mucho el corazón y estoy muy feliz de estar acá", destacó con cierto sentimiento.

Publicidad

Una vez acá, y aunque no trabajó mucho con Lucas González, recuerda de gran manera la labor del técnico bogotano, además de también resaltar de gran manera lo que actualmente le pide el técnico César Farías para sacar lo mejor de él mismo. "Entrené con Lucas, estuve como tres o cuatro días y la verdad que la diferencia entre Lucas González y César Farías son muy distintos, piden cosas muy diferentes. Por ejemplo, con Lucas tenía que preocuparme más por los desmarques, tenía movimientos diferentes y ahora con el 'profe' Farías es más de orden, no de correr tanto, sino mantenerme en el área. Yo con Lucas no estuve mucho, me dijeron que era un técnico muy efusivo, y trabajaba muy bien, pero no puedo opinar mucho de él porque estuve pocos días con él", terminó por confirmar.

Sumado a ello y aunque actualmente el equipo no esté pasando por los mejores momentos, Rodrigo Holgado se mantiene firme en la aspiración de la clasificación a los cuadrangulares finales y considera que, de aquí en adelante, cada encuentro que se dispute será tomado como una final. "Costó agarrarle la mano al técnico a tres días de empezar el campeonato. Tampoco es muy fácil ponerse al corriente con un nuevo técnico y son distintas formas de trabajar con distintos técnicos y también una verdad es que jugamos cada tres días, los calendarios son muy apretados. Yo creo que por eso no se han venido dando tanto los resultados, pero está claro que tenemos grandes jugadores y que las cosas van a terminar saliendo. Siempre mostramos carácter en la cancha y ahora tenemos 'finales' en cada partido para meternos en los cuadrangulares", con confianza relató el atacante.

Rodrigo Holgado celebra con el América de Cali Foto: América de Cali

Finalmente, decidió hablar de la mejor manera de uno de los grandes íconos del América: Adrián Ramos, de quien solo tuvo elogios, buenas palabras y hasta aseguró que le ha aprendido un par de cosas. "A Adrián trato de verlo siempre.Veo muchas cosas de él adentro de la cancha, los movimientos y las cosas que él tiene, la definición también. Uno se da cuenta que viene de Europa por cómo se mueve y adentro de la cancha trató siempre de copiarle cosas, porque el fútbol también se trata de eso, de copiar, de mirar a los otros jugadores de otras categorías, como lo es Adrián, que él jugó en Europa y ya fuera de la cancha, la verdad que también desde que llegué a Colombia me ayudó mucho. Me ayudó a buscar el colegio de mis hijos, también para buscar casa. Él siempre estuvo al 100 para ayudarme en temas de mostrarme gente del banco de aquí de Colombia y me hizo las cosas mucho más fáciles", de esta manera finalizó su intervención Rodrigo Holgado para la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano'.