Santa Fe lanzó su camiseta para 2024: acá el hincha que tiene más de 400 prendas del 'león'

La liga del fútbol colombiano ya comenzó y este lunes será el debut de Independiente Santa Fe contra el Deportivo Pasto. Horas previas al encuentro, el equipo 'cardenal' reveló su camiseta oficial para este 2024 y en Gol Caracol recordamos a Daniel Garzón, el hincha que tiene una colección de más de 400 prendas y 200 artículos del club de la capital.

De entrada, Garzón habló sobre la prenda oficial que lanzó este lunes la escuadra 'cardenal'. "La camiseta que acaban de lanzar es bien bonita, me gustó. Si se tuviera que calificar, yo le pongo 9 puntos sobre 10. Se nota que la marca tuvo en cuenta factores fundamentales del club", le contó a Gol Caracol.

Nueva indumentaria de Independiente Santa Fe, para este 2024. Foto: Twitter de Santa Fe.

La locura y el amor por el 'león' comenzó para Daniel en el 2001 luego de que un familiar le regalara una camisera del equipo. Fue en ese momento que se encendió la chispa por coleccionar todo lo referente a su Santa Fe del alma.

"Tener la camiseta de Santa Fe y su escudo es representar la piel de la institución, es ver reflejado el amor y la pasión que se le tiene a estos colores", dice Daniel Garzón sobre lo que significa para el coleccionar estas camisetas y objetos.

Y es que su colección tiene camisetas conmemorativas, de títulos, de entrenamiento, de ruedas de prensa y un sinnúmero más. "Yo las cuido como si fueran mis hijas, no son las mismas que se encuentran en una tienda", enfatiza el aficionado.

La camiseta conmemorativa de los 50 años del equipo y la medalla de campeón de la liga de 1948, son algunos de los objetos más preciados que ostenta en su armario y habitación.

Por último, Garzón ha dejado en claro que no piensa parar de coleccionar y mucho menos poner a la venta alguna o varias piezas de su colección. "Esto es una tarea, una labor de todos los días y un proceso muy difícil. Me han hecho ofertas grandes, pero por ahora no quiero, esto es un museo personal del equipo de mis amores que es Santa Fe".

¿Cuándo juega Independiente Santa Fe en la Liga 2024-I?

El equipo rojo de Bogotá debutará este lunes 22 de enero frente al Deportivo Pasto, en el Estadio La Libertad. La pelota rodará a las 8:20 p.m. (hora Colombia).