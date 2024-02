Santa Fe se confundió, no marcó diferencia y cayó en El Campín: derrota 0-1 frente a Bucaramanga

Duro golpe para Independiente Santa Fe, esta vez en su casa. Luego de haber perdido, en la anterior jornada, frente a La Equidad, este martes 6 de febrero su verdugo fue Atlético Bucaramanga. La ilusión de levantarse estaba intacta en los hinchas 'cardenales', pero no sucedió. Un solitario gol de Daniel Mosquera fue suficiente para que el 'leopardo' se impusiera por 1-0, en El Campín.

El primer tiempo fue para el olvido. Las llegadas fueron muy pocas y la más clara estuvo en la cabeza de Agustín Rodríguez. Una mala salida de Aldair Quintana, quien dejó el arco completamente desprotegido, le permitió al atacante uruguayo ilusionarse con su primer tanto con la camiseta del 'león'. Sin embargo, no estuvo fino en su definición y, de manera increíble, falló la anotación.

Para la parte complementaria, el panorama mejoró. Ambos clubes saltaron a la cancha con el objetivo de inflar las redes y quien lo logró fue la visita. Después de un centro desde la izquierda, la pelota llegó a destino de Fabián Sambueza, quien definió de primera, sin dejar caer el balón, pero el arquero Andrés Mosquera Marmolejo se hizo gigante y atajó el remate. Eso sí, la acción siguió.

En el rebote, la defensa de Independiente Santa Fe no estuvo atenta y quien se avispó fue Daniel Mosquera, que no perdonó en el área. Sacó un potente remate y anotó el único gol del encuentro. Todo culminó 0-1 a favor del Atlético Bucaramanga. Y es que el 'cardenal' no se encontró en el terreno de juego y el colectivo, esta vez, no funcionó como esperaban. Segunda derrota seguida.

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Bucaramanga, por la Liga I-2024. Foto: Colprensa.

Publicidad

Ficha técnica de Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Marcelo Ortiz, Julián Millán, Dairon Mosquera; Juan Pablo Zuluaga, Daniel Torres, Jersson González, Francisco Chaverra; Hugo Rodallega y Agustín Rodríguez. D.T.: Pablo Peirano.

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Santiago Jiménez, Carlos Romaña, Jefferson Mena, Carlos Henao, Juan Camilo Mosquera; Fabián Sambueza, Jean Carlos Colorado, Fabry Castro, Joider Micolta; y Daniel Mosquera. D.T.: Rafael Dudamel.

Suplentes

Independiente Santa Fe: Frank Castañeda, Yílmar Velásquez, David Ramírez Pisciotti, Juan Espitia, Jhon Meléndez, Daniel Moreno y José Erik Correa.

Atlético Bucaramanga: Ricardo Márquez, Estefano Arango, Luis Erney Vásquez, Fabio Delgado, Aldair Gutierrez, Aldair Zárate y Jhon Emerson Córdoba.

Cambios

Independiente Santa Fe: Frank Castañeda por Dairon Mosquera; Yílmar Velásquez por Juan Pablo Zuluaga; Jhon Meléndez por Elvis Perlaza; Daniel Moreno por Jerrson González; José Erik Correa por Agustín Rodríguez.

Atlético Bucaramanga: Estefano Arango por Fabián Sambueza; Jhon Emerson Córdoba por Joider Micolta; Aldair Zárate por Jean Carlos Colorado; Aldair Gutierrez por Santiago Jiménez; Fabio Delgado por Juan Camilo Mosquera.

Acción de juego del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, por la fecha 4 de la Liga I-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

Goles

Independiente Santa Fe: No registra.

Atlético Bucaramanga: Daniel Mosquera.

Amonestados

Independiente Santa Fe: Juan Pablo Zuluaga y Elvis Perlaza.

Atlético Bucaramanga: Carlos Henao y Estefano Arango.

Próxima fecha

Independiente Santa Fe: el próximo sábado 10 de febrero, a las 8:20 de la noche, el 'cardenal' visitará a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, por la quinta jornada de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.

Atlético Bucaramanga: el próximo sábado 10 de febrero, a las 6:10 p.m., el 'leopardo' recibirá a Once Caldas, en el estadio Alfonso López, por la jornada 5 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.