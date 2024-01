"Santiago Giordana es un depredador del área, esperemos que tenga un gran año en Colombia"

Hace pocos minutos, Millonarios acabó de anunciar a un nuevo delantero para su ataque. Desde tierras argentinas arribó el artillero para el elenco 'embajador', que tiene en este 2024 retos importantes que incluye la Copa Libertadores de América. Se trata de Santiago Giordana, quien arriba al azul bogotano procedente del fútbol de Perú.

A raíz de que Millonarios anunció oficialmente al futbolista argentino, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el gerente deportivo del Garcilaso, Héctor Quintanilla, escuadra de la que proviene Giordana.

El dirigente del club peruano habló de las cualidades tanto como persona como profesional de Santiago Giordano, quien brilló en el 2023 en el fútbol 'inca', y de las aptitudes que miran en el Garcilaso a la hora de contratar a sus jugadores.

Santiago Giordana, nuevo jugador de Millonarios.

"Como persona es que sean con valores, que tengan adaptabilidad, sobre todo la disciplina, que no cause ningún problema. Para el caso de Santiago ha cumplido con las expectativas, como deportista no da una pelota por vencida, es un jugador que se sabe mover bien en el área, contrataca muy bien con los dos pies y es un cazador de área, tanto así que aquí tiene las puertas abiertas en Garcilaso. Ha tenido un gran año acá en Perú y esperamos que también en Colombia", pronunció el gerente deportivo del club peruano.

Y es que Quintanilla aseveró que Santiago Giordana es un depredador de área y que no tiene problemas en generarse sus opciones en el frente de ataque.

"El siempre ha sido un jugador de 90 minutos, dando muestra de su estado físico siendo el primer defensor y lo demás ha tenido goles de inicio, a mitad de partido y al final de estos", agregó Héctor Quintanilla.

¡22 goles de la Liga 1 2023 de Perú llegan a reforzar el ataque Embajador! 🇵🇪✌️🤩⚽️🔥



¡Bienvenido Santiago Giordana! 🇦🇷Ⓜ️🔝



▶️ https://t.co/TxU0wYaDEu pic.twitter.com/co9PMcZmia — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 11, 2024

Aquí una parte del comunicado de Millonarios:

"El delantero argentino firmó contrato con el equipo por 3 años. Llega procedente del Deportivo Garcilaso, de Perú, equipo con el que jugó más de 2.600 minutos en 30 partidos y anotó 22 goles convirtiéndose así en el máximo anotador del torneo peruano. Sus equipos pasados fueron el Mushuc Runa de Ecuador donde estuvo 2 años (2021 y 2022) siendo su primera experiencia internacional. Allí sumó más de 2.000 minutos a su carrera deportiva y anotó 15 goles".

El primer reto de los dirigidos por Alberto Gamero será la Superliga frente al Junior de Barranquilla. El jueves 18 de enero será la ida en el estadio Metropolitano, y la vuelta, el miércoles 24 de enero en El Campín.