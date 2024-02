Se revelaron los audios del VAR de la jugada del gol de Leonardo Castro, en Millonarios vs. América

En la noche del miércoles se presentó una acción polémica en el fútbol colombiano. Dicha jugada que terminó en gol se presentó en el partido que protagonizaron Millonarios y América de Cali, por la quinta fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Así los de Alberto Gamero terminaron sumando una victoria 1-0 sobre los 'escarlatas', en la cancha de El Campín.

El tanto anotado por Leonardo Castro ha dado de qué hablar y ahora hace pocos minutos fueron revelados los audios del VAR. La terna arbitral la encabezó el central Jorge Duarte y el VAR estuvo Mauricio Pérez y en el AVAR Jhonatan Aguirre.

"El VAR y el AVAR confirman la decisión acertada en campo al no evidenciar infracción previo al gol", se escucho inicialmente y antes de dejar rodar los audios.

De inicio en el video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol se escucha lo siguiente, mientras muestran imágenes de la jugada. "Dame opuesta y miramos el número del jugador, el que convierte el gol. Ok, vamos a revisar la jugada", dice uno de los VAR, mientras que a otro se le escucha "la jugada es muy justa".

"Fuera de juego izquierdo. Muy justa la jugada", dice otro de los miembros del equipo del video arbitraje.

El contenido de los audio del VAR fue el siguiente:

-"No, primero aquí no es. No desde allá no, aquí posible offside. Sí van a revisar todo".

-"Sí señor, un momento que estoy revisando. Hágale para adelante, atrás. Cuando este jugador cabecea, el número 4...¿dónde está el número 11'.

-"Duarte, me avisa cuándo la hagamos".

-El árbitro responde "listo, dale".

-"Está habilitado cuando el jugador centra"

-"Ahí vamos"...Punto de contacto cuando cabecea el jugador, dame una detrás del arco derecho...dame una detrás del arco izquierdo la mínima, para mirar el punto de contacto".

-"Desde el VAR están revisando todo. Un momento que voy, así todavía no. Hay que chequear, hay que trazar líneas. Vamos a trazar una línea al defensor"

- "Vamos a trazar líneas de posición de fuera de fuego"

- "Voy a trazar la azul"

-"Posible fuera de juego, hay dos jugadores del centro y de cabezazo.

-"Listo, está habilitado, estamos de acuerdo. El número 23 está habilitado. Chequeo completo, confirmo gol".