Sebastián Gómez: "Me duele la situación de Nacional, a los hinchas les digo que esto va a mejorar"

La tabla de posiciones de la Liga I 2024 del fútbol colombiano tiene a Nacional en la posición dieciséis con solamente 9 puntos, de 27 posibles. A eso hay que agregarle que la semana anterior el verde de Antioquia fue eliminado de la Copa Libertadores, en una serie que ganó sobrado Nacional, de Paraguay. Esos son atenuantes suficientes para que las críticas abunden y también para que los hinchas se encuentren decepcionados por el presente.

En ese sentido, en Gol Caracol, contactamos a un hombre de la entraña de Nacional para hablar del campeón de Copa Libertadores en dos oportunidades. Así, el volante Sebastián Gómez, actualmente en el Coritiba, de Brasil, le dio un vistazo a lo que sucede.

“He hablado mucho con mi mujer, me duele mucho la situación que está pasando, por los compañeros, por los hinchas. Les mando mi mejor energía para que esa situación se pueda mejorar, para que Nacional esté donde debe estar. Pero no soy responsable de las situaciones puntuales que están sucediendo. Nacional es el equipo más grande, para mí que soy de Antioquia e hincha del equipo”, dijo Gómez, quien defendió los colores del club entre 2019 y 2023.

Sebastián Gómez - Atlético Nacional AFP

¿Le llegan mensajes de los hinchas hasta Brasil por lo que sucede con el equipo, lo tratan de contactar por redes sociales?

“Sé del cariño del hincha, pero hasta ahí. No me han pedido nada. Sé que los aficionados merecen más, los jugadores también, pero sé que un jugador debe saber manejar las redes sociales porque eso no ayuda mucho. Me duele mucho la situación del club”.

¿En vacaciones de diciembre de 2023 y con su presencia en Medellín tuvo contacto con la gente de Nacional?

“Estuve de vacaciones en Medellín y solamente con hinchas me vi. Cada vez que me veían, me pedían que volviera. El cariño de ellos es espectacular. No tengo problema de andar por cualquier lugar por la ciudad y ahí nos veíamos”.

En medio de la mala campaña, ¿qué le dice desde acá a los aficionados del club?

"Gracias, por todo lo que vivimos, por todo lo que me hicieron sentir. Hoy veo el video de cuando corearon mi nombre en el Atanasio y me pongo a llorar. También gracias porque a pesar de las situaciones difíciles han estado ahí, que merecen muchas cosas. Sé que todo va a mejorar en Nacional”.