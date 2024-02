Sebastián Navarro llegó al fútbol por "inquieto", pasó por Millonarios y, ahora, brilla en Fortaleza

En el fútbol es común escuchar la frase: 'el sueño del pibe'. Muchos son los jóvenes que aspiran a ser profesionales y, en el día a día, trabajan por ello, pero muy pocos lo consiguen. Llegar a ese punto no es sencillo, ya que hay altibajos, se hacen varios sacrificios y la dedicación es un valor que no todos tienen. Sebastián Navarro, 'joya' de Fortaleza, sí que lo sabe.

Nacido el 15 de julio del 2000, este santandereano incursionó en el fútbol de una manera bastante particular. Y es que, en pocas palabras, "sus padres no sabían qué ponerlo a hacer porque era demasiado inquieto y decidieron inscribirlo en una escuela". La vida y sus cosas. Aunque no estaba entre los planes, al inicio, todo se fue dando con el paso del tiempo.

En la actualidad, no solo puede decir que fue clave en el ascenso de Fortaleza a Primera División, sino que, además, es una pieza fundamental en el equipo que dirige Sebastián Oliveros.Es titular indiscutido, hasta el punto de que sumó minutos en cada uno de los partidos que, hasta ahora, ha disputado su club. Y, como si fuera poco, porta el mítico número '10'.

No conforme con ello, Sebastián Navarro sacó a relucir su magia en un partido importante y que ha sido, tal vez, una de las victorias más relevantes de la institución: fue en el 2-0 sobre Junior de Barranquilla. En aquel encuentro, fue elegido la figura. Además, en el reciente 2-2 con Independiente Medellín, fue de los más destacado, aportando en ataque y defensa.

Publicidad

Así las cosas, en Gol Caracol fue el invitado a la sección 'Figuras del Fútbol Colombiano'. Allí, Sebastián Navarro contó sus inicios, las dificultades que superó, el rol de sus padres, los sueños que tiene (más allá de que ya cumplió algunos), cómo estuvo a punto de debutar en Millonarios, donde compartió con varios 'cracks', reveló quiénes son sus ídolos y más.

Sebastián Navarro, jugador de Fortaleza, en el partido contra Envigado, de la Liga I-2024 Facebook Oficial de Fortaleza

¿Qué análisis hace del inicio de temporada?

"Si hago énfasis en lo grupal, empezamos muy bien, con grandes partidos, la idea de juego está clara y se nota en lo que se muestra en la cancha.Eso nos ha llevado a conseguir los puntos que tenemos, peleando por estar en los ocho. Frente a Deportivo Pereira y Deportivo Cali, nos faltó ser contundentes, pero contra Junior y Medellín, fueron buenos partidos".

Publicidad

¿Y en lo personal?

"La verdad es que estoy viviendo mi sueño. Estar con Fortaleza, ahora en Primera División, es algo demasiado bonito. Día a día, trabajo mejor, quiero seguir mejorando y el grupo me ayuda muchísimo. En lo personal, siento que puedo influir un poco más en el ataque, haciendo goles y asistencias, pero siento que voy por un buen camino y me preparo con toda".

¿Cómo ha sido jugar en Primera?

"Estuve tres años, con Fortaleza, en Segunda División y vivir este sueño, ya en Primera, es algo único estar en la Liga. Con la base de jugadores que permanecieron del año pasado, lo hemos hecho bien. Antes de cada partido, estamos tranquilos y ayudo al grupo, haciendo todo lo que puedo, sacando mi mejor versión. Contra Junior, fui la figura y me pone muy feliz".

¿De qué manera vivió esa distinción?

"Fue un hecho especial y que llega de la mano al buen trabajo. Además, el hecho de que fue contra Junior, lo hace mejor. Y es que los equipos en la 'A' están conformados de futbolistas con mucha experiencia, jerarquía y nivel, entonces eso hace que el mérito sea mayor. El talento y las condiciones y las ganas, nos llevan a estar a la altura de ellos y pelear con toda".

Sebastián Navarro, número '10' de Fortaleza, el segundo de izquierda a derecha en la parte de abajo Archivo de Colprensa

A propósito de eso, ¿Cuál es el aporte de Leonardo Pico?

"Con 'Leo' tenemos una buena relación y amistad. Hablamos bastante. De hecho, recuerdo que la primera vez que él viajó con el equipo, concentré con él y charlamos. Desde su experiencia, comunica lo que ha vivido para que no repitamos esos errores que él ya vivió y nos ayuda a crecer, dar un paso grande y saltarnos algunas cosas que nos pueden afectar".

Publicidad

Ha resaltado que "está viviendo un sueño", ¿Cómo empezó todo?

"Mi sueño arranca en Bucaramanga, jugando desde niño. Mis padres tuvieron algunos problemas porque era inquieto en la casa y decidieron meterme a una escuela. Pasó el tiempo y, a los 12 años, me convocan a la Selección Santander. Allí, en ese momento, jugando a nivel nacional, el roce es diferente y se van sintiendo otras cosas, incluso con los viajes y demás".

Ahí ya lo empieza a tomar como su profesión...

"Claro y más que ahí paso a la Selección Colombia Sub-15, con el profesor Jorge 'Chamo' Serna, y llego a Millonarios, a los 16 años. Allí, hago las divisiones menores, siendo campeón Sub-20, con una camada de futbolistas buenos y que, incluso, muchos estamos en la profesional, como Juan Moreno, Edgar Guerra, Diego Abadía, Kliver Moreno, Luis Paredes, en fin".

Publicidad

¿Se dieron acercamientos con el primer equipo de Millonarios?

"De ahí, el profesor Jorge Luis Pinto me sube al primer equipo, justamente. Hago la primera pretemporada a mitad de año y, después, llega el entrenador Alberto Gamero. En ese momento, ocurre la pandemia y eso cortó ciertas posibilidades. En 2021, paso a Fortaleza. El director técnico Nelson Flórez, quien había sido mi D.T. en Millonarios, me dio la oportunidad".

Sebastián Navarro, una de las figuras de Fortaleza, después de un partido del fútbol colombiano Facebook Oficial de Fortaleza

Y se da el tan esperado debut...

"Así es. Cumplo uno de mis sueños, que era jugar profesional. Para mis padres y mi familia ha sido motivo de orgullo y día a día esta profesión trae cosas bonitas y te deja amistades y mucho más. Ahora, en Primera División, me siento feliz por lo logrado con el paso del tiempo, pero quiero más y creo que puedo alcanzarlo; el techo es muy alto para lo que quiero".

Todo empezó por ser "inquieto" y, ahora, ¿Qué dicen sus padres?

"Soy motivo de orgullo para ellos. Siempre me apoyaron y si bien todo inició con lo inquieto que era, vieron mi talento y se arrancó. En mi primera escuela, por ser alto, fui defensa central, pero, poco a poco, voy subiendo y termino de delantero y después de volante '10', donde me destaqué, aportando goles y asistencias, que termina siendo mi posición ahorita".

¿Fue duro ese inicio de carrera?

"Con mis padres siempre he tenido una buena relación, me han acompañado. De hecho, cuando viajé, por primera vez a Bogotá, para unirme a Millonarios, fue muy duro, por el hecho de tener que alejarme de ellos, que no fue nada fácil. Ellos siempre me han dado aliento, con sus palabras, inculcándome que iba por mi sueño y, gracias a Dios, lo he conseguido".

Publicidad

¿En algún momento, pensó en tirar la toalla?

"Fue complicado. Cuando pequeño, a cada viaje que hacía, o mi mamá o mi papá, iba conmigo, entonces fue duro cuando me vine solo. Ahora, fue abrirme las puertas y dejarme ver la realidad de las cosas, permitiéndome ser yo. En los primeros días que estuve en Bogotá, dije que me quería devolver, fue complejo y nada fácil. Lo pensé varias veces en el momento".

Sebastián Navarro, figura de Fortaleza, en el partido frente a Junior, de la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿De dónde sacó fuerzas para continuar?

"La labor de mis padres fue fundamental. Con cada consejo, mensaje, llamada, apoyo, voz de aliento, en fin, me animaban a siempre seguir adelante y nunca rendirme. Además, si había algún bajón, tenía otra estrategia y es que me llegaban los pensamientos positivos, de que estaba cerca de cumplir mi sueño, y era lo que me calmaba; seguir luchando por ello".

Publicidad

¿Cuáles son los objetivos trazados?

"A corto plazo, quiero un título en Primera con Fortaleza porque tenemos con qué. Le tengo demasiado amor al club, fue el que me dio la oportunidad de debutar. A mediano plazo, jugar en Europa. Si mejoro mis condiciones y talento, se puede lograr. Y a corto, mediano o largo, como se de, mi mayor sueño es Selección Colombia; y ahí no acaba todo e iré por más".

¿Hay algún ídolo por ahí?

"Tengo dos marcados. Juan Román Riquelme y Cristiano Ronaldo. Lo de CR7 es por su entrega, amor, trabajo, dedicación y porque se esmera por ser el mejor día a día, siempre explotando, potenciando y aprovechando todo su talento. Ya el caso de Riquelme, que es al que más sigo, es por como hacía ver el fútbol, con esa fantasía y el fútbol de barrio que enamora".

Sebastián Navarro, de Fortaleza, se lamenta por un fallo, en medio de un partido de la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ya comparten, por lo menos, el portar la '10'...

"(Risas) Sí, algo es algo. De hecho, a veces en el equipo me dicen que soy el último 'Romántico' (risas), como por molestar y quizá el estilo de juego y demás. Lo que pasa es que, siempre, antes de las concentraciones o incluso previo a alguno de los partidos, veo lo que Juan Román Riquelme hacía, cómo deslumbraba y me motiva a salir a la cancha a darlo todo".

¿Tiene una revancha pendiente en Millonarios?

"Sí, sin duda, por como se dieron las cosas y todo estaba fluyendo en su momento, tengo una 'espinita' por eso que pasó. Desde que llegué a Millonarios, a los 16 años, me tracé en debutar en el equipo y más allá de que no se me dio, tengo un tiempo por delante, con mucha carrera más, y sé que, en algún punto, por qué no, lo podré lograr y regresar al equipo".