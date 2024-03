Sergio Galván Rey: "Me alegra que Dayro Moreno esté cerca de romper el récord de goleador"

Dayro Moreno es el personaje de moda en el fútbol colombiano y todo porque está a nada de igualar el récord de Sergio Galván Rey como máximo artillero histórico de nuestro balompié profesional. Contra el Deportivo Cali, el artillero tolimense estuvo cerca de anotar; pero finalmente no se le dio.

En el ambiente del 'blanco-blanco' todos están muy ilusionados en que Moreno Galindo pueda pasar en la tabla de anotadores al exjugador argentino, incluso en las propias redes del club manizaleño, Galván Rey le dejó unas emotivas palabras a Dayro, quien sin duda es el futbolista de los que todos hablan en el FPC.

Fue en la plataforma social de Instagram que el actual comentarista deportivo le decidió un mensaje significativo a Dayro Moreno. Para Galván es muy valioso en caso de que el atacante tolimense logró su objetivo y más porque se queda en 'casa', ya que ambos saben lo que es lucir los colores del club campeón de Copa Libertadores en 2005.

Dayro Moreno festejando una anotación con el Once Caldas. Foto: Colprensa.

"Para mí ser el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, es un grandísimo honor y el Once Caldas ha sido muy importante ese logro, ya que fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a Colombia y donde tuve la posibilidad de marcar muchísimos goles. Ahora Dayro está muy cerca de romper ese récord", se le oyó a Galván Rey en el corto video compartido por Once Caldas.

¿Qué más dijo Sergio Galván Rey sobre Dayro Moreno?

A renglón seguido, el exartillero argentino complementó que "me alegra por él. Lo conozco desde que llegó al Once Caldas, y tuvimos la posibilidad de compartir muchos momentos. Sé lo que cuesta, sé lo que significa y lo que se siente hacer historia, y lo mejor y lo más lindo de todo, es que ese récord continuará en casa, continuará en el Once Caldas".

Sergio Galván Rey tiene 224 goles, siendo hasta el momento el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, récord que tratará de romper Moreno Galindo en los próximos juegos con el Once Caldas. Dayro ha celebrado en 223 ocasiones y está a una anotación de batir la marca del exfutbolista argentino, quien además brilló con la camiseta del Once Caldas.

¿Cuándo juega el Once Caldas?

Este domingo 10 de marzo, el equipo manizaleño recibe la visita del Envigado con la firme intención de seguir acumulando la buena racha de resultados positivos. A las 2:00 de la tarde, rodará el balón en el estadio Palogrande.