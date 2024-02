Tabla de posiciones de la Liga 2024-I del fútbol colombiano, fecha 4

Desde este sábado 4 de febrero hasta el martes 6, se estará disputado la cuarta jornada de la Liga I-2024. No obstante, luego de dos duelos disputados, la tabla de posiciones tuvo importantes modificaciones.

El partido con el que abrió esta nueva fecha en el balompié de nuestro país, fue el de Tolima frente a Millonarios, donde el cuadro ‘pijao’ se hizo fuerte en casa y ganó con un contundente 2-0. Las anotaciones del compromiso las marcaron Alex Castro y Yeison Guzmán.

Deportes Tolima venció a Millonarios por la cuarta jornada de la Liga I-2024. Foto: Colprensa.

Pero la acción no terminó ahí, pues solo minutos después, el América de Cali recibió en el estadio Pascual Guerrero a Patriotas, en un duelo complejo para los dirigidos de César Farías. Tanto, que la anotación de la victoria llegó sobre el final y por medio de un autogol del cuadro boyacense.

Publicidad

Sin embargo, esto le sirvió a los ‘escarlatas’ para sumar de a tres y escalar posiciones en la tabla.

Acción de juego del partido entre América y Patriotas. Colprensa

La jornada de este domingo 4 de febrero, ‘pinta’ para imperdible con los duelos entre Fortaleza vs. Envigado (4:00 p.m.), Águilas Doradas vs. Atlético Nacional (6:10 p.m.) y Alianza Petrolera vs. Junior de Barranquilla (8:20 p.m.).

El lunes, los encargados de salir al ruedo son Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira (4:00 p.m.), Deportivo Pasto vs. Jaguares (6:10 p.m.) y el Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (8:20 p.m.). El duelo entre ‘poderosos’ y ‘azucareros’ es uno d ellos más atractivos de toda la fecha.

Publicidad

Ya para darle cierre a la cuarta jornada de la Liga I-2024, el martes 6 de febrero se enfrentarán Once Caldas vs. La Equidad (6:10 p.m.) y Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga (8:20 p.m.).

Vea acá la tabla de posiciones de la Liga I-2024: