Tabla de posiciones de la Liga 2024-I del fútbol colombiano, fecha 3

Desde este martes 30 de enero y hasta el viernes 2 de febrero se disputa la fecha 3 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I. La tabla de posiciones siempre tiene cambios, luego de varios resultados sorpresivos en las jornadas.

El primer partido fue Patriotas vs Águilas Doradas, que careció de goles y emociones en La Independencia de Tunja. Al final, el resultado fue un empate 0-0 entre boyacenses y antioqueños.

Luego, Cali se destapó por fin y 'frenó' el buen inicio de Fortaleza. Fue triunfo 2-0 de los vallecaucanos sobre los bogotanos, en el estadio del cuadro 'azucarero', que no tuvo público por una sanción que se tiene desde la temporada 2023.

Para terminar la jornada de este martes, Santa Fe perdió su buen arranque y La Equidad consiguió su primer triunfo, con el 1-0 conseguido en el estadio Metropolitano de Techo, que tuvo miles de hinchas 'cardenales' en las tribunas.

Este miércoles, la acción continuará con tres compromisos: Pereira vs Pasto (4:00 p.m.), Millonarios vs Alianza FC (6:10 p.m.) y Tolima vs América (8:20 p.m.).

La Equidad vs Santa Fe - Foto: Colprensa

Luego, el jueves seguirá con otros tres partidos, que serán: Envigado vs Boyacá Chicó (4:00 p.m.), Atlético Nacional vs Once Caldas (6:10 p.m.) y el duelo más atractivo de la fecha que es Junior vs Medellín (8:20 p.m.).

La jornada 3 de la Liga 2024-I finalizará el viernes con el encuentro de Jaguares vs Bucaramanga (6:10 p.m.).

Actualmente el líder parcial del campeonato del fútbol colombiano es Águilas Doradas, con siete puntos, pero podría perder ese lugar si Junior o Millonarios ganan sus respectivos partidos.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024-I: