Tabla de posiciones de la Liga 2024-I del fútbol colombiano, fecha 5

Este miércoles 7 de febrero, la Liga I-2024 del fútbol colombiano le dio inicio a la quinta fecha, con dos partidos llenos de goles, emociones y alto nivel.

Los dos primeros equipos en salir al ruedo fueron Envigado y Alianza FC, que protagonizaron un auténtico partidazo, con buen ritmo, dinámica y alta cuota goleadora.

La apertura del marcador se dio a través de Bayron Garcés a los 62 minutos, a favor de los antioqueños. No obstante. El cuadro de Valledupar ‘despertó’ y con anotaciones de Emerson Batalla y Andrés Rentería, le dio vuelta al resultado para el 1-2 final en el estadio Polideportivo Sur.

Acción de juego entre Envigado y Alianza FC Foto: Colprensa

Minutos más tarde, el foco estuvo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el encuentro entre Millonarios y América de Cali, como uno de los más atractivos de toda la jornada.

A pesar de los diferentes ataques de ambas escuadras, quien terminó ‘rompiendo’ el cero fue el ‘embajador’, con una anotación de Leonardo Castro a los 58 minutos, luego de una asistencia de Andrés Llinás.

El cuadro ‘escarlata’ lo intentó con todo, pero al final fue 1-0 a favor de Millonarios.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. América, por Liga. Foto: Colprensa.

Este jueves 8 de febrero la quinta fecha continuará con los enfrentamientos entre Deportivo Pereira vs. Fortaleza (4:00 p.m.), Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto (6:10 p.m.) y Patriotas vs. Atlético Nacional (8:20 p.m.).

Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues el viernes también habrá acción en el fútbol colombiano. ¿Los protagonistas? Jaguares vs. Águilas Doradas a las 6:10 p.m. y Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó a las 8:20 p.m.

Para darle cierre a la quinta jornada del fútbol colombiano, habrá tres auténticos partidazos: La Equidad vs. Tolima (4:00 p.m.), Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas (6:10 p.m.) e Independiente Medellín vs. Santa Fe (8:20 p.m.).

