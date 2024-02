Tabla de posiciones de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, fecha siete

Este viernes 16 de febrero, la Liga I-2024 del fútbol colombiano le dio inicio a la séptima jornada, con dos partidazos, en los que hubo sorpresas, buenos goles y espectáculo.

Los dos primeros equipos en tener acción, fueron Millonariosy Águilas Doradas, quienes se pusieron cita en un estadio Nemesio Camacho El Campín vestido de azul y blanco. No obstante, la fiesta capitalina de a poco se fue opacando a medida del juego.

Y principalmente cuando los antiqueños anotaron en el complemento a través de Jesús David Rivas, quien definió de gran manera a Diego Novoa.

Pese a los diferentes intentos ofensivos por los dirigidos de Alberto Gamero, al final fue 0-1 a favor de Águilas Doradas sobre Millonarios en la capital.

Águilas Doradas derrotó por 0-1 a Millonarios, en El Campín. Foto: Colprensa.

Minutos más tarde, la pelota rodó en el estadio Palmaseca, con el duelo entre Deportivo Cali y Atlético Nacional,que le dio inicio a una edición más al clásico de verdes.

Juan José Córdoba fue el encargado de darle apertura al marcador con un golazo que puso a festejar a toda la afición ‘verdiblanca’, que fue en multitud a acompañar y apoyar a los dirigidos por Jaime de la Pava.

La euforia en las tribunas se desató con la anotación de Javier Reina en el tiempo adicional. Sin embargo, Pablo Ceppelini anotó el descuento y de cara al complemento todo fue expectativa.

Deportivo Cali se lució y nuevamente anotó con Jefferson Beleño y, pese al gol de Nacional en el tiempo adicional, al final fue 3-2 a favor de los ‘azucareros’.

Jugadores del Deportivo Cali festejando victoria contra Nacional. Foto: Twitter del Cali.

La séptima jornada tendrá desarrollo este sábado 17 de febrero con los duelos entre Medellín vs. Fortaleza (6:05 p.m.) y Deportivo Pereira vs. Santa Fe (8:15 p.m.).

El domingo los equipos que saldrán al ruedo serán Envigado vs. América (4:00 p.m.), Jaguares vs. Once Caldas (6:10 p.m.) y Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima (8:20 p.m.)

Como cierre de la fecha, el lunes 19 de febrero, habrá dos partidos: Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m.) y Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto (8:20 p.m.).

