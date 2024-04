Tabla de posiciones, Liga Betplay 2024: así quedó Nacional, tras la derrota 1-2 contra Fortaleza

Este viernes, la Liga Betplay dio continuidad a la fecha 15 queinició con la derrota de Millonarios 3-1 frente a Santa Fe. Con los ojos puestos en Atlético Nacional, Fortaleza dio el golpe y ganó 1-2 en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, la jornada de este 5 de abril arrancó con la igualdad 1-1 entre Envigado y Deportivo Pereira. Yeison Moreno y Yesus Cabrera fueron los autores de los goles en el compromiso.

Minutos después, la pelota rodó en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional llegó con la obligación de ganar para seguir en la disputa directa por entrar a los ocho. Y por un momento determinado lo logró.

Pero dos desconcentraciones le costaron dos goles, con los queFortaleza ganó 1-2 y se llevó los tres puntos de territorio antioqueño.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Fortaleza, por la Liga Betplay. Foto: Twitter de Nacional.

Millonarios y Santa Fe fue el primer partido de la fecha 15

El miércoles 27 de marzo marcó el inicio de la jornada 15 de la Liga con el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe. Este encuentro se adelantó debido a los conciertos de la cantante colombiana Karol G. La acción continúa el viernes 5 de abril con Envigado vs. Deportivo Pereira, Atlético Nacional vs. Fortaleza y Once Caldas vs. Deportes Tolima. La jornada 15 concluirá el domingo 7.

En el clásico capitalino del miércoles 27 de marzo, Millonarios se impuso a Santa Fe con un marcador de 3-1. Los goles de Millonarios fueron anotados por Daniel Cataño al minuto 41, Santiago Giordana al minuto 45 y un autogol de Diego Hernández al minuto 74. El único tanto anotado por Santa Fe fue de Hugo Rodallega desde los onces pasos al minuto 35. Con esta victoria, Millonarios revivió sus esperanzas de clasificarse a los cuadrangulares finales.

Millonarios vs Santa Fe en el FPC. Colprensa.

Partidos de la fecha 15 de la Liga Betplay:

27 de marzo:



Millonarios 3-1 Santa Fe

Viernes 5 de abril:



Envigado 1-1 Deportivo Pereira

Atlético Nacional 1-2 Fortaleza

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Sábado 6 de abril:



Águilas Doradas vs. Pasto - 4:00 p.m. (hora colombiana)

Bucaramanga vs. Deportivo Cali - 6:10 p.m. (hora colombiana)

América de Cali vs. Junior de Barranquilla - 8:20 p.m. (hora colombiana)

Domingo 7 de abril:



Patriotas vs. Alianza FC - 4:00 p.m. (hora colombiana)

Jaguares de Córdoba vs. Independiente Medellín - 6:10 p.m. (hora colombiana)

La Equidad vs. Boyacá Chicó - 8:20 p.m. (hora colombiana)

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024: